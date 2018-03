Dienstag: "Roter Teppich" für Kirsten Borchert

Wien (OTS/SPW) - Am kommenden Dienstag, dem 19. März 2013, lädt die SPÖ Wiener Bildung um 19 Uhr ins Bildungszentrum zur Präsentation der künstlerischen Arbeiten von Kirsten Borchert. Die Begrüßung erfolgt durch Bildungssekretär Mag. Marcus Schober, einleitende Worte spricht SPÖ Wien-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch. Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen!****

Zur Künstlerin: Kirsten Borchert wurde 1986 in Oberhausen (Deutschland) geboren. Seit 2007 studiert sie an der Universität für angewandte Kunst Wien, Grafik und Druckgrafik (diverse Ausstellungen in Österreich und Deutschland, sowie in Polen, Japan und China).

Der Kunstpreis Roter Teppich für junge Kunst ist ein Projekt, das über eine einmalige Förderung hinausgeht und die PreisträgerInnen über 3 Jahre begleitet. Den Organisatoren Manuel Gras, Mag. Karl Kilian und Mag. Marcus Schober ist nachhaltige Förderung der KünstlerInnen ein großes Anliegen.

"Roter Teppich für junge Kunst":

Zeit: Dienstag, 19. März 2013, Einlass 19 Uhr, Begrüßung 20 Uhr Ort: 2., SPÖ Wiener Bildungszentrum, Praterstraße 25

