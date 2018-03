SP-Deutsch: Entzauberter Strache versucht von blauer Krise abzulenken!

Wienerinnen und Wiener haben blaue Privatisierungsvorhaben durchkreuzt

Wien (OTS/SPW) - "Es ist erstaunlich, dass Strache vor lauter parteiinternen Krisentreffen überhaupt die Zeit hat, sich mit der Wiener SPÖ-Klubtagung zu beschäftigen. Nach den saftigen Wahlniederlagen in Kärnten und Niederösterreich sowie Straches 'Abblitzen' als Krisenmanager wird auf kläglichste Weise versucht, von der eigenen Misere abzulenken. Wenn die letzten Tage eines vor Augen geführt haben, dann, die offensichtliche Führungsschwäche des 'Maulhelden' Strache", betonte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Freitag in Replik auf entsprechende Aussagen Straches.****

Angesichts der spektakulär geplatzten Kanzlerfantasien und den internen Auflösungserscheinungen zeige Strache nun Nerven, so Deutsch: "Eine Partei, die als Regierungspartner der ÖVP 2003/2004 60.000 BUWOG-Wohnungen privatisiert hat, ist in Sachen Wohnpolitik völlig unglaubwürdig. Auch haben die Wienerinnen und Wiener nicht vergessen, dass eine FPÖ in Regierungsverantwortung Kahlschlag bei der sozialen Gerechtigkeit bedeutet."

Während die Wiener SPÖ in Rust klare Antworten auf die Herausforderungen für Wiens Zukunft präsentiere, komme von der FPÖ nur völlig sinnfreie und geschmacklose Polemik: "Strache hat einmal mehr seine Verachtung für 400.000 abgegebene Stimmen bei der Wiener Volksbefragung zum Ausdruck gebracht - auch das ist nicht weiter überraschend: Haben doch die Wienerinnen und Wiener den blauen Privatisierungsträumereien einen klaren Strich durch die Rechnung gemacht!" Abschließend hielt Deutsch fest: "Herr Strache, bevor Sie sich wieder exponieren, räumen Sie endlich den blauen Scherbenhaufen auf!" (Schluss) tr

