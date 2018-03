"Dancing Stars": Rudi Roubinek setzt eine Runde aus

Kabarettist kann krankheitsbedingt in der dritten Show nicht tanzen

Wien (OTS) - 12 Paare sollten heute, am Freitag, dem 15. März 2013, um 20.15 Uhr in ORF eins den Ballroom betreten und in der dritten Live-Show von "Dancing Stars" erstmals zur Abwahl stehen. Doch ein Paar muss krankheitsbedingt aussetzen: Rudi Roubinek leidet seit einer Woche an einer Grippe und wird gesundheitsbedingt nicht an der Show teilnehmen. Der Kabarettist setzt gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Babsi Koitz-Baumann für eine Show aus und steigt -gemäß den BBC-Regeln - in der vierten Ausgabe am Samstag, dem 30. März, wieder in die Wertung ein. Dennoch muss heute ein Paar die Show verlassen - zur Auswahl stehen: Marjan Shaki & Willi Gabalier und Rainer Schönfelder & Manuela Stöckl mit einem Tango, Monika Salzer & Florian Gscheider und Gregor Glanz & Lenka Pohoralek mit einem Slowfox, Angelika Ahrens & Thomas Kraml und Gerald Pichowetz & Roswitha Wieland mit einem Wiener Walzer, Katharina Gutensohn & Christoph Santner und Lukas Perman & Kathrin Menzinger mit einem Jive, Doris Schretzmayer & Gerhard Egger mit einem Samba sowie Susanna Hirschler & Vadim Garbuzov und Biko Botowamungu & Markia Jahn mit einem Paso doble.

ORF-Sendungsverantwortliche Andrea Heinrich: "Wir haben mit der Entscheidung bis zum letzten Moment gewartet. Aber eine Grippe mit Fieber ist einfach ernst zu nehmen, und das tun wir auch. Somit kommt, auch zum Schutz des Promis, hier die BBC-Regel zum Einsatz, die besagt, dass ein Promi bei Krankheit in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt sowie mit einem ärztlichen Attest für eine Runde aussetzen darf. Wir freuen uns, wenn Rudi Roubinek bei vollen Kräften auf die Tanzfläche zurückkehrt - aber erst einmal soll er gesund werden."

