Drei "Heimat, fremde Heimat"-Spezialsendungen zur ORF-Initiative "Wir sind Österreich"

Am 17. und 24. März sowie 7. April jeweils um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Vom 15. bis 22. März 2013 widmet sich die ORF-Initiative "Wir sind Österreich" in TV, Radio und Internet dem vielschichtigen und gesellschaftlich aktuellen Thema Integration (Details unter http://presse.ORF.at). "Heimat, fremde Heimat" - präsentiert von Lakis Jordanopoulos - zeigt am Sonntag, dem 17. und 24. März sowie 7. April, jeweils um 13.30 Uhr in ORF 2 drei Spezialausgaben unter dem Titel "Wir sind Österreich":

Angelehnt an das Konzept der von der Europäischen Union ausgezeichneten Fotobuchreihe "Colours" der Fotografen Karlheinz Fessl und Christian Brandstätter werden neun "neue Österreicher/innen" und ihre Lebenswelten porträtiert. Auf einer bunten Reise von Vorarlberg bis Wien geben Repräsentantinnen und Repräsentanten verschiedener sozialer Schichten und mit unterschiedlichem kulturellen Background jeweils Einblick in ihre kleine Welt und spiegeln so die interkulturelle österreichische Wirklichkeit wider. In den Porträtfenstern wird dabei ganz konkret der Finger auf die Hotspots der Integrationsdebatte gelegt - von Rassismus über Bildung, Ghettoisierung bis zum Arbeitsmarkt.

"Wir sind Österreich" - Teil 1 (17. März)

Daphne aus Kärnten: Familie

Die holländische Journalistin Daphne Meixner ist Mutter einer dreijährigen Tochter, eines zweijährigen Sohnes und von einjährigen Drillingsbuben. Die nebenberufliche Skilehrerin lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern am Millstätter See ein Familienmodell, wie es für Migrantenfamilien keine Seltenheit ist. Daphne Meixner erklärt, dass Mütter mit mehreren Kindern allein gelassen werden und das trotz gesellschaftlicher Überalterung. Eine weitere Herausforderung für die fünfsprachige Holländerin ist der Erhalt ihrer Muttersprache in ihrer Familie in Österreich.

Kathryn aus der Steiermark: Arme und reiche Migranten

Die US-amerikanische Industriellengattin Kathryn List glaubt an die völkerverbindende Kraft von Kultur. Mit dem befreundeten Ballettchef der Grazer Oper genießt sie die internationale Zusammensetzung des künstlerischen Ensembles. Im Café einer Italoösterreicherin unter dem Grazer Schlossturm trifft Kathryn List auf Pfarrer Pucher, der sich für die Roma aus Osteuropa starkmacht. List und Pucher überlegen gemeinsam Strategien, die die Chancengleichheit der ärmsten Migrantengruppe erhöhen könnte.

Nadine aus dem Burgenland: Identität

Nadine Papai ist Tochter eines burgenländischen Rom. Ihr Vater flüchtete schon als junger Mann vor Diskriminierung und Rassismus aus dem Burgenland nach Wien und verbot seinen Kindern, sich öffentlich als Roma zu deklarieren. Nadine Papai ist eine der ersten Romni mit abgeschlossenem Hochschulstudium. Sie hat sich - gegen den Willen ihrer Familie - geoutet und setzt sich im Rahmen der Gesellschaft für bedrohte Völker für die Roma in ganz Europa ein.

"Heimat, fremde Heimat" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

