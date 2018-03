AK Kaske: Grundsteuer fair heißt Vermögen und nicht Wohnen besteuern

AK Präsident begrüßt Wiener Vorschläge zu Grundsteuer. U-Bahnsteuer-Modell nimmt Druck vom Arbeitsmarkt

Wien (OTS) - "Eine neue Grundsteuer fair heißt Grundeigentum nicht mehr nach völlig veralteten Einheitswerten zu besteuern. Dabei dürfen die Mieter und Mieterinnen, die am Vermögen ja nicht beteiligt sind, auch nicht belastet werden", sagt AK Präsident Rudi Kaske. Deshalb ist es wichtig, dass bei einer neuen Grundbesteuerung der soziale Wohnbau ausgenommen wird. "Außerdem muss ausgeschlossen sein, dass sich die Immobilienbesitzer nicht wie bisher die Grundsteuer über die Betriebskosten zurückholen dürfen", fordert Kaske. Deshalb braucht es zur Grundsteuerreform auch eine Reform des Mietrechts. Nur Betriebskosten, die die MieterInnen unmittelbar verursachen, etwa für Wasser, Abwasser oder Müllentsorgung sollten künftig auch den MieterInnen abverlangt werden dürfen. Der AK Präsident begrüßt außerdem, dass es jetzt Bewegung in der Debatte um die Zweckwidmung der Wohnbauförderung gibt. "Das war eine alte AK Forderung. Es ist mehr als sinnvoll, wenn Wohnbaufördergelder wieder ausschließlich für diesen Zweck eingesetzt werden", so Kaske. Vom Vorschlag der Stadt Wien zu einem neuen Modell der U-Bahnsteuer erhofft sich Kaske einen Schub für den Arbeitsmarkt. Arbeitsintensive Branchen wie Handel, Gastronomie, Bau oder wirtschaftliche Dienstleistungen würden entlastet. Weniger arbeitsintensive Branchen wie das Finanz- und Versicherungswesen müssten etwas mehr bezahlen. "Das ist eine Umschichtung zu Gunsten der Branchen, die viel Arbeit schaffen", so Kaske.

