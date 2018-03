D-A-CH-Reformbarometer: Österreich auf Platz zwei

WKÖ-Schneider: Gute Performance bei Wettbewerbs- und Innovationspolitik - Schlusslicht bei Reformdynamik

Berlin (OTS/PWK157) - "Zwei Schritte vor, ein Schritt zurück" so bewertet der Leiter der Wirtschaftspolitischen Abteilung der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Christoph Schneider, das Abschneiden Österreichs in dieser Vergleichsperiode beim D-A-CH-Reformbarometer: "Alle drei Länder haben unter dem Eindruck der Finanz- und Wirtschaftskrise gestanden und dadurch ihren Reformeifer etwas außer Acht gelassen." Konkret liegt Österreich in diesem Jahr mit 114,3 Punkten auf dem zweiten Platz hinter der Schweiz mit 116,4 Punkten. Auf dem dritten Platz rangiert Deutschland, das aber mit einem Plus von 2,8 Punkten den größten Sprung nach vorne hingelegt hat.

Ausschlaggebend für das Halten des zweiten Platzes waren vor allem Maßnahmen im Rahmen des Teilindikators Wettbewerbs- und Innovationspolitik wie etwa die Einführung der großen Kronzeugenregelung, die Beschleunigung der Umweltverträglichkeitsprüfung für Infrastrukturvorhaben oder die Umsetzung der Breitbandstrategie 2020. "Das deutliche Minus von 3,1 Punkten beim Teilindikator Steuer- und Finanzpolitik resultiert vor allem aus der Erhöhung der Steuerbelastung, die mit dem Stabilitätsgesetz im Februar 2012 beschlossen wurden. Diesen negativen Ausschlag konnte auch die zuletzt verankerte Schuldenbremse nicht umdrehen", analysiert Schneider.

Positive Ansätze in der Bildungspolitik

Der Teilindikator Arbeitsmarktpolitik beinhaltet nun auch den Bereich Bildungspolitik. Und es sind vor allem bildungspolitische Maßnahmen, die letztlich zum positiven Ausschlag dieses Teilindikators führten, dazu zählen z.B. die Einführung der Neuen Mittelschule, die Oberstufe Neu oder die Implementierung der Bildungsstandards. "Dies hat insgesamt dazu geführt, dass neben den guten und wichtigen sowie positiv bewerteten Beschäftigungsanreizen dieser Teilindikator mit einem Plus von 2,5 Punkten der zweitdynamischste im Österreich-Ranking ist", so Schneider.

Im Teilindikator Sozialpolitik, in dem sich Österreich um 0,8 Punkte geringfügig verbessert hat, finden sich Maßnahmen zur Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters (positiv), die Anhebung der Beiträge in der Sozialversicherung (negativ) und Verbesserungen in der sozialen Absicherung von Selbständigen (neutral). "Eine ambitionierte Kapitalmarktpolitik ist für die Standortqualität eines Landes mitentscheidend. Hier wurde nur die Maßnahme zur Stärkung des Vertrauens in den Kapitalmarkt positiv bewertet, was zu einem Plus von 0,8 Punkten dieses Teilindikators führte. Denn, der nationale Handlungsspielraum ist in diesem Bereich durch klare EU-Vorgaben begrenzt", so Schneider.

"Angesichts der nach wie vor anstehenden großen Herausforderungen und des Reformstaus sehen wir diese Ergebnisse als klaren Handlungsauftrag für die Politik und vor allem für die nächste Bundesregierung in der künftigen Ausgestaltung der heimischen Standortpolitik. Um den Wirtschaftsstandort Österreich weiter zu entwickeln, müssen wir über die Grenzen Europas hinaus schauen und uns nicht an einem Europadurchschnitt orientieren. Die österreichische Volkswirtschaft soll sich mit den Stärksten der Welt messen, nach der Devise "Von den Besten zu lernen, um einer der Besten zu sein". Denn die Konzepte und Vorschläge dazu liegen auf dem Tisch", so Schneider abschließend.

Neue Methodik für das D-A-CH-Reformbarometer

Mit dem D A CH-Reformbarometer messen die beteiligten Institute, iw Köln (Deutschland), WKÖ (Österreich) und Avenir Suisse (Schweiz) jetzt seit 10 Jahren die Reformdynamik in ihren Ländern. Die bisherige Analyse umfasste die Regierungsaktivitäten in den Bereichen Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik sowie Steuer- und Finanzpolitik seit September 2002, die anhand eines festen Kriterienkataloges bewertet wurden. Das Ausgangsniveau der entsprechenden Teilindikatoren wurde damals für alle Länder auf 100 Punkte gesetzt.

Nach zehn Jahren wurde das Reformbarometer nun selbst reformiert und neue Politikfelder, die bislang nicht vom D A CH-Reformbarometer erfasst wurden, mitaufgenommen (Bildungspolitik, Finanzmarktpolitik, Wettbewerbs- und Innovationspolitik, die auch die Infrastrukturpolitik enthält). Eine weitere Neuerung besteht darin, dass zukünftig die Bewertungen auf Basis des Kalenderjahres erfolgen. (us)

