FPÖ-Strache: Skandalöse Entlassung aus dem Hausarrest für Vergewaltiger

Wien (OTS) - "Die heutige vorzeitige Entlassung aus dem Hausarrest für den Vergewaltiger eines jungen Mädchens ist ein vollkommenes Versagen der Justiz", so der Bundesparteiobmann der FPÖ HC Strache. Nach einer unverschämt niedrigen Strafe von nur zwei Jahren, von denen gar nur sechs Monate unbedingt verhängt wurden, sei nach dem unverständlichen Zugeständnis einer Fußfessel die vorzeitige Entlassung daraus jetzt der Höhepunkt in diesem Justizskandal.

"Ein junges Mädchen wird brutal missbraucht und der Täter muss nicht ins Gefängnis. Dieser Zustand ist unerträglich und muss zukünftig verunmöglicht werden. Die Untätigkeit der Justizministerin grenzt bereits an Fahrlässigkeit", empörte sich Strache über diese unhaltbaren Zustände.

Es könne nicht angehen, dass schwerste Verbrechen kaum noch geahndet werden, während man Mitarbeiter der Müllabfuhr vor Gericht zerrt, weil sie mehr Müll entsorgt hätten als vorgesehen. "In diesem System ist der Hund drinnen und die ÖVP-Justizministerin Karl ist offensichtlich nicht in der Lage oder willens, diesen Saustall auszumisten", so der FPÖ-Chef abschließend.

