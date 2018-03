ASFINAG (2): Aufräumarbeiten bei Rankweil abgeschlossen - A 14 Rheintal Autobahn ist wieder frei befahrbar

Bregenz (OTS) - Nach dem Unfall bei Rankweil auf der A 14 Rheintal Autobahn heute Vormittag sorgte die ASFINAG in enger Zusammenarbeit mit allen Einsatzkräften für eine rasche Beseitigung der Unfallfolgen. Insgesamt 16 Fahrzeuge waren an der Karambolage beteiligt. Die A 14 ist nunmehr in Richtung Deutschland wieder frei befahrbar. Der intensive Schneefall hat zwischenzeitlich im Bereich Götzis-Bludenz nachgelassen - die ASFINAG-Räumfahrzeuge der Autobahnmeisterei Hohenems bleiben jedoch aufgrund der weiteren Schneefälle im Großraum Bregenz im Volleinsatz Die ASFINAG appelliert wegen der Schneefälle an die Fahrzeuglenker, weiterhin das Fahrverhalten an die winterlichen Verhältnisse mit besonderem Augenmerk auf ausreichend Abstand und entsprechender Geschwindigkeit anzupassen.

