ÖVP - T E R M I N E

(12. Woche vom 18. März bis 24. März 2013)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-411

MONTAG, 18. März 2013 10:00 Uhr BM Dr. Beatrix Karl bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten des Landesgerichtes Wiener Neustadt, HR Dr. Josef Glatz (Schwurgerichtssaal, Maria Theresien-Ring 5, 2700 Wr. Neustadt) 11:00 Uhr BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der Veranstaltung "Städte und Regionen der Zukunft" (WKO Sky Lounge, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien) 11:15 Uhr Vizekanzler BM Dr. Michael Spindelegger führt ein Arbeitsgespräch mit dem luxemburgischen Premierminister Jean-Claude Juncker (BMeiA, Minoritenplatz 8, 1010 Wien) 18:00 Uhr Grußworte von BM Dr. Maria Fekter bei der Diskussionsveranstaltung "Europa: Wie geht es weiter?" mit Premierminister Jean-Claude Juncker und MEP Heinz K. Becker (Wirtschaftsuniversität Wien UZA 1, Festsaal, 1.Obergeschoß, Augasse 2-6, 1090 Wien) 18:00 Uhr BM Mag. Johanna Mikl-Leitner beim Lehrlingsabend unter dem Motto "Oscar-Night" (Renaissance Hotel Wien, Linke Wienzeile/Ullmannstr. 71, 1150 Wien) BM DI Nikolaus Berlakovich beim Rat für Landwirtschaft und Fischerei (Brüssel, bis 19.3.) StS Dr. Reinhold Lopatka führt bilaterale Gespräche mit PM Vladimir Filat, AM Lurie Leanca und Vize-AM Nathalia Gherman. Weiters eröffnet er die neuen Räumlichkeiten des ADA- Koordinationsbüros und besichtigt österr. EZA-Projekte (Kischinau, Republik Moldau) DIENSTAG, 19. März 2013 09:30 Uhr Vizekanzler BM Dr. Michael Spindelegger bei der Inauguration von Papst Franziskus (Petersdom, Rom) 15:00 Uhr Betriebsbesuch von StS Sebastian Kurz bei A1-Internet für alle (A1 Telekom Austria, Lasallestraße 9, 1020 Wien) 16:30 Uhr StS Sebastian Kurz bei der Podiumsdiskussion der Initiative "Zusammen:Österreich" zum Thema "Integration an Schulen" (Forum Mozartplatz, Mozartgasse 4, 1040 Wien) 18:00 Uhr ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf und Abg.z.NR Dr. Günter Stummvoll, Weinbotschafter von NÖ, bei der Veranstaltung "Kunst und Wein im Parlament" (Parlament, Säulenhalle, 1017 Wien) 18:30 Uhr StS Sebastian Kurz bei der Abschlussveranstaltung Mentoring für Migrantinnen (WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien) 19:00 Uhr Vortrag von StS Dr. Reinhold Lopatka beim Forum Oststeiermark; anschließend Diskussion mit Weihbischof Dr. Franz Lackner zum Thema "Christ und Politiker – Auftrag oder Widerspruch?" (Augustiner Chorherrenstift, Vorau 1, Barocksaal, 8250 Vorau) 19:30 Uhr StS Sebastian Kurz bei der Veranstaltung zum Thema "Studienabsolventen" (WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien) MITTWOCH, 20. März 2013 08:00 Uhr Sitzung des Ministerrates (Parlament, 1017 Wien) 8:30 Uhr 2. NR-Päsident Fritz Neugebauer bei einer Fair Trade- Informationsveranstaltung (Parlament, Säulenhalle, 1017 Wien) 09:00 Uhr Plenum des Nationalrates (Parlament, 1017 Wien) 10:00 Uhr BM Dr. Michael Spindelegger im NR-Plenum (Parlament, 1017 Wien) 10:00 Uhr BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei der Eröffnung der Saison 2013 der Marchfeldschlösser mit der Sonderausstellung "Triumph & Passion – 350 Jahre Prinz Eugen" (2294 Schlosshof 1) 12:30 Uhr EP-Vizepräsident ÖVP-Delegationsleiter MEP Mag. Othmar Karas referiert beim Rotary Club Albertina (1010 Wien) 16:00 Uhr StS Sebastian Kurz bei der Verleihung der Liese Prokop- Stipendien (BMI, Festsaal, Herrengasse 7, 1010 Wien) 18:30 Uhr BM DI Nikolaus Berlakovich verleiht den Neptun-Award (Studio 44, Rennweg 44, 1030 Wien) DONNERSTAG, 21. März 2013 09:00 Uhr StS Dr. Reinhold Lopatka trifft Mitglieder des außenpolitischen Ausschusses des Britischen Parlaments (Metternichgasse 6, 1030 Wien) 09:00 Uhr Plenum des Nationalrates (Parlament, 1017 Wien) 09:00 Uhr BM Dr. Beatrix Karl eröffnet die Konferenz "Herausforderungen an den Grundrechtsschutz in der EU nach Lissabon" (Veranstaltungszentrum im Verfassungsgerichtshof, 5. Stock, Freyung 8, 1010 Wien) 9:00 Uhr StS Sebastian Kurz bei einer Veranstaltung des Europäischen Integrationsfonds (BMI, Herrengasse 7, 1010 Wien) 10:00 Uhr Pressekonferenz des Österr. Seniorenrates mit den beiden Präsidenten Präs.NR aD Dr. Andreas Khol und BM aD Karl Blecha zu aktuellen seniorenpolitischen Themen (Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien) 10:00 Uhr StS Sebastian Kurz bei der Eröffnung von "Career Fair" (Austria Center Vienna, 1220 Wien) 13:00 Uhr Vortrag von BM Dr. Beatrix Karl zum Thema "Vertrauen in die Justiz? Wie gut funktioniert der Kampf gegen Korruption und Wirtschaftskriminalität in Österreich? Was bringt die große Strafrechtsreform?" vor den Mitgliedern des Rotary Klubs Wien-West (Hotel Bristol, Kärntner Ring 1, 1010 Wien) 17:00 Uhr StS Sebastian Kurz bei der Sitzung des Jungbauernrates (Parlament, 1017 Wien) BM DI Nikolaus Berlakovich nimmt am Rat für Umwelt teil (Brüssel) FREITAG, 22. März 2013 09:40 Uhr StS Sebastian Kurz nimmt an der 40 Jahr-Feier der Bundeshandelsakademie Wörgl teil (6300 Wörgl, Innsbrucker Straße 34) 11:00 Uhr BM Dr. Maria Fekter eröffnet die Bundesfinanzakademie (Hauptbahnhof, Sonnwendgasse 13, 1100 Wien) 13:30 Uhr BM Dr. Maria Fekter bei EU-Botschaftermittagstreffen (Residenz der irischen Botschaft, Hartäckerstraße 18, 1190 Wien) 14:30 Uhr BM Mag. Johanna Mikl-Leitner bei der Verabschiedung von General Entacher (Hofburg, Innerer Burghof, 1010 Wien) 18:30 Uhr BM Dr. Maria Fekter zu Gast bei der Diskussionsrunde "wirtschaft steuern" (Kirchdorfer Zementwerk Hofmann, Gefolgschaftsraum, Hofmannstraße 4, 4560 Kirchdorf/Krems) 20:30 Uhr StS Sebastian Kurz beim Lions UNO Day (VIC – Vienna International Center, Boardroom E-M Building, 1220 Wien) BM Dr. Michael Spindelegger beim informellen Außenministertreffen GYMNICH (Dublin, bis 23.3.) SONNTAG, 24. März 2013 Kirchenbesuch von StS Sebastian Kurz anl. des Sonntags der Orthodoxie (Griechisch-orthodoxe Dreifaltigkeitskathedrale, Fleischmarkt, 1010 Wien)

