INRIX zeigt auf den Radiodays Europe, wie Verkehrsnachrichten von "Big Data" profitieren können

(PRN) - -- Radioanwendung von INRIX produziert minutenaktuelle Verkehrsnachrichten aus Echtzeitdaten vom größten Verkehrsnetz der Welt

Berlin (ots/PRNewswire) - INRIX präsentiert nächste Woche auf der auf der in Berlin stattfindenden Fachmesse und Konferenz "Radiodays Europe" den ersten Verkehrsnachrichtenservice, der Berichte anhand von Echtzeitinformationen erstellt, die von Autofahrern gesammelt und analysiert wurden.

INRIX Radio verarbeitet die durch Big-Data-Systeme erfassten Verkehrsinformationen auf einzigartige Weise zu individuell abgestimmten Verkehrsmeldungen für Rundfunkanstalten. Sobald sie sich über einen PC oder Tablet-Computer einloggen, sind die Reporter sofort mit einem Service verbunden, der ihnen minutenaktuelle Erkenntnisse zu Verkehrsbedingungen auf allen Hauptverkehrsadern und örtlichen Straßen liefert und sie in die Lage versetzt, ihr Publikum auf Unfälle und andere Vorkommnisse aufmerksam zu machen, sobald diese eintreten

Die intuitiv verständlichen Skripterstellungstools der Anwendung machen es möglich, den Verkehr über drei Live-Anzeigen auf einem Bildschirm darzustellen, Live-Updates und Verkehrskameras zu sehen und Vorfälle nach Belieben zu filtern. Kombiniert mit der Drag-and-drop-Oberfläche versetzt dieser dynamische Ansatz den Anwender in die Lage, die Inhalte je nach Bedarf bis zur Sendezeit einfach umzusortieren und zu verfeinern.

"Präzise Verkehrsinformationen sind für einen Radiosender von gewaltigem Wert, um Hörer zu binden und Werbegelegenheiten zu schaffen. Die Trends der Kuratierung durch soziale Medien in Verbindung mit Neuerungen im Crowdsourcing geben Big-Data-Anwendungen Auftrieb, welche Verkehrsnachrichten für Rundfunksender erschwinglicher und zugänglicher machen", erklärte Nick Simmons, der Managing Director von INRIX Media. "Dies erschließt einen kompletten neuen Markt für die Verkehrsberichterstattung."

Seit mehr als einem Jahrzehnt liefert INRIX Verkehrs- und Reiseinformationen an das Publikum britischer Radiosender. Über 40 Millionen Zuhörer von der BBC und kommerziellen Radiosendern verlassen sich täglich auf die Verkehrsberichte von INRIX.

Im Rahmen einer Konferenz am Montagmorgen mit dem Titel "Is Radio Ready for Big Data" (10.30 Uhr - Blue Room B07/08) wird Simmons die Rolle von Big-Data-Technologien in der Zukunft von Radiosendungen in ganz Europa untersuchen. Dabei wird er auch erörtern, ob die Produzenten bereit sind, sich bei der Zusammenstellung entscheidender Verkehrs- und Reiseinformationen für ihre Zuhörer auf Big Data und Crowdsourcing zu verlassen.

INRIX wird INRIX Radio während der gesamten Konferenz an Stand C2 ausstellen. Die Besucher können praktische Vorführungen erleben und sich für eine kostenlose 30-tägige Probeversion der Software registrieren. Medienvertreter, die an einer persönlichen Vorführung von INRIX Radio während der Radiodays interessiert sind, wenden sich bitte an inrix @ hotwirepr.com.

Informationen zu INRIX

INRIX® ist eine führende Plattform für Verkehrsinformationen. Sie bietet Zugriff auf intelligente Daten und fortschrittliche Analysen, um Transportprobleme in aller Welt zu lösen. INRIX sammelt Crowdsourcing-Daten in Echtzeit von etwa 100 Millionen Fahrzeugen und Geräten, um Verkehrs- und Fahrteninformationen sowie hochentwickelte Analysetools und Dienstleistungen über fünf Branchen hinweg in 32 Ländern bereitzustellen.

Mit mehr als 200 Kunden und Partnern, darunter Audi, ADAC, ANWB, BMW, BBC, Ford Motor Company, I-95 Coalition, MapQuest, Microsoft, O2, Tele Atlas, Telmap, Toyota und Vodafone, sparen Fahrer dank der in Echtzeit bereitgestellten Verkehrsinformationen und Verkehrsvorhersagen von INRIX jeden Tag Zeit.

