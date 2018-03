Evaluierung der Teilnahme von KMU am 7. EU-Forschungsrahmenprogramm

Wien (OTS) - In einem neuen Projekt evaluiert ein internationales Konsortium unter maßgeblicher Beteiligung von EvaluatorInnen der KMU Forschung Austria und Technopolis Wien die Teilnahme von KMU am 7. EU-Rahmenprogramm für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration.

Das Ziel dieser Zwischenevaluierung ist es, die Auswirkungen der beiden Initiativen ("Zusammenarbeit/ Cooperation" und "Forschung zugunsten von KMU/Research for the benefit of SMEs") des 7. EU-Rahmenprogramms auf die teilnehmenden KMU zu analysieren. Dabei werden auch die Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Innovationsleistung der KMU, Verhaltensadditionalität und der europäische Mehrwert untersucht. Darüber hinaus wird die Relevanz, Effizienz und Effektivität der beiden Initiativen bewertet. Das Projekt wird voraussichtlich Anfang 2014 abgeschlossen.

Das 7. EU-Rahmenprogramm ist das größte transnationale Forschungsprogramm weltweit und umfasst eine Laufzeit von 7 Jahren (2007-2013) und ein Gesamtbudget in der Größenordnung von 54 Milliarden EUR. Ziel der Forschungsrahmenprogramme der Europäischen Union ist die Stärkung der wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen der Industrie der Gemeinschaft sowie die Förderung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Komplementär zu den eher für High-Tech-KMU relevanten Angeboten des Rahmenprogramms im Programm "Zusammenarbeit/Cooperation" wird mit den Maßnahmen "Forschung zugunsten von KMU" über den Mechanismus der Auftragsforschung die Zusammenarbeit zwischen KMU einerseits und Forschungsorganisationen andererseits stimuliert.

