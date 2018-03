Mailath: Gemeinsame Kulturförderung von Bund und Land ist erfolgreich

Wien/Rust (OTS) - "Die Kooperation im Kulturbereich zwischen Bund und Stadt Wien ist vorbildlich", lobte Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny bei der diesjährigen SPÖ-Klubklausur in Rust die Zusammenarbeit mit Bundesministerin Claudia Schmied. "Wien zählt in der Kultur zur Weltspitze: Unsere Stadt bietet über 100 Bühnen, knapp 300 Museen, rund 80 Festivals im Jahr und allabendlich 70.000 Sitzplätze in Kulturveranstaltungen", berichtete Mailath.

"Wien ist aber auch Weltmeister bei der Kulturförderung: Seit 2001 erhöhte die Stadt ihre Kulturmittel um fast fünfzig Prozent. Auch die Kulturministerin nimmt ihre Verantwortung gegenüber der Wiener Kulturlandschaft wahr und fördert gemeinsam mit der Stadt zahlreiche wichtige Institutionen der Kulturmetropole. Insgesamt fließen seitens des Bundes und der Stadt über 700 Millionen Euro in die Wiener Kultur", so Mailath.

"Die Zusammenarbeit reicht von der Theaterförderung über die beiderseitige Unterstützung des international erfolgreichen österreichischen Films bis hin zur Verstärkung der Präsenz heimischer Künstlerinnen und Künstler im Ausland. Zahlreiche Häuser, die vom Kulturleben der Stadt nicht wegzudenken wären, profitieren von diesem gemeinsamen Bekenntnis zur öffentlichen Kulturfinanzierung", betonte der Kulturstadtrat und nannte etwa die Förderungen für das Theater in der Josefstadt, das Theater der Jugend, das Volkstheater oder das Schauspielhaus.

"Auch die Subventionierung im Musikbereich greift: Klangforum Wien, Musikverein und Festivals wie die Wiener Tanzwochen werden von uns gemeinsam unterstützt. Diesen kulturellen Reichtum sichern wir gemeinsam, damit er auch in Zukunft ein Markenzeichen der Donaumetropole bleibt", so Mailath abschließend.

