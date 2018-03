Mineralölindustrie: Spritpreisfixierung schafft keine fairen Preise

Trotz hartem Wettbewerb erfolgt staatlicher Eingriff in den freien Markt

Wien (OTS) - Die heimische Mineralölindustrie spricht sich gegen die Absicht einer neuerlichen Spritpreisfixierung aus. Der aktuelle Verordnungsentwurf des BMWFJ sieht im zeitlichen Umfeld von sieben Wochenenden vor, Preisveränderungen an Tankstellen bis zu 5 1/2 Tage zu verbieten. In Summe handelt es sich um 31 Tage - um 19 Tage mehr als im vergangenen Jahr. Für die Mineralölwirtschaft sind diese gesetzlichen Eingriffe unverständlich, bewegen sich die heimischen Spritpreise doch seit Jahren konstant unter dem EU-Durchschnitt. Ermöglicht wird dies durch einen freien Markt, der die Grundvoraussetzung für einen funktionierenden Wettbewerb ist.

"Die Emotionen bei hohen Spritpreisen sind verständlich, aber Kraftstoffe sind in Österreich vergleichsweise günstig und das Tankstellengeschäft leidet unter besonders niedrigen Margen. Die neuerliche Spritpreisfixierung wird daher das ohnehin schon schwierige Tankstellengeschäft nochmals ein Stück problematischer machen. Jetzt schon sperren laufend Tankstellen zu oder werden zu Automatentankstellen umgebaut", so Dr. Christoph Capek, Geschäftsführer des Fachverbandes der Mineralölindustrie.

Weltmarktpreise und Wechselkurse sind für Tankstellenbetreiber nicht vorhersehbar

Für die Bildung der Tankstellenpreise sind neben lokalen Gegebenheiten insbesondere die internationale Preisentwicklung für Kraftstoffe und der Wechselkurs zwischen US-Dollar und Euro wesentliche Faktoren. Beide Aspekte sind von den Tankstellenunternehmen weder beeinflussbar noch im Vorfeld kalkulierbar. Die Ausschaltung der unternehmerischen Reaktionsmöglichkeiten ist daher ein massiver Eingriff in die freie Marktwirtschaft sowie in die Erwerbs- und Eigentumsfreiheit, was auch im verfassungsrechtlichen Sinn bedenklich ist. Ähnliche Regelungen und staatliche Eingriffe in anderen europäischen Ländern mit freier Marktwirtschaft sind unbekannt.

Auch Preissenkungen werden durch die Spritpreisverordnung unterbunden

Im Fall von steigenden Weltmarktpreisen müssen die Unternehmen den Kraftstoff unter dem Einstandswert verkaufen. Bei fallenden Weltmarktpreisen dürfen Preissenkungen nicht an den Konsumenten weitergegeben werden. Faire und wettbewerbsfähige Preise entstehen aber nur am freien Markt, wenn Preisänderungen auch rasch weitergegeben werden können. Damit geht die geplante Verordnung zur Spritpreisfixierung in der Praxis klar am Ziel vorbei.

Kurzfristige Schließungen von Tankstellen nicht ausgeschlossen

Kommt es im Extremfall kurzfristig zu massiven Veränderungen der Weltmarktpreise oder der Wechselkurse, ist es nicht auszuschließen, dass einzelne Unternehmer während der Preisfixierungsphase ihre Tankstellen schließen müssen, weil sie es sich aufgrund der ohnehin geringen Margen nicht leisten können, Sprit unter dem Einstandswert zu verkaufen. Regionale Versorgungsengpässe wären daher nicht auszuschließen.

Österreich im Vergleich ein Billigspritland

Wie regelmäßige EU-Auswertungen zeigen, liegen die Kraftstoffpreise in Österreich seit vielen Jahren deutlich unter dem europaweiten Durchschnitt. Bei einem Vergleich für 2012 zwischen Italien, das sehr hohe Tankstellenpreise in der Europäischen Union aufweist, und Österreich kann man erkennen, dass sich ein heimischer Autofahrer im Jahresdurchschnitt Kraftstoffkosten von rund 330 Euro erspart. Im Vergleich zum EU-Durchschnitt liegt die jährliche Ersparnis der Tankkunden in Österreich bei etwa 120 bis 140 Euro.

Über den FVMI

Der Fachverband der Mineralölindustrie (FVMI) ist eine bundesweite Fachorganisation im Bereich der Wirtschaftskammer Österreich und als gesetzliche Interessenvertretung Bindeglied zwischen Wirtschaft und Öffentlichkeit. Mitglieder sind österreichische Unternehmen, die Rohöl aufsuchen und fördern (upstream), in Pipelines transportieren (midstream) und in eigenen oder konzernverbundenen Raffinerien verarbeiten sowie Mineralölprodukte vertreiben (downstream).

