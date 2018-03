Darabos zu Wohnbauförderung: VP-Länder erteilen Spindelegger Absage

Parlamentsantrag wird zur Nagelprobe für ÖVP

Wien (OTS/SK) - "Offenbar sind die Ankündigungen von VP-Obmann Spindelegger, die ÖVP werde der Zweckbindung der Wohnbauförderung zustimmen, nicht viel wert", so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos zur Ablehnung durch die VP-Landeshauptleute Wallner und Pühringer. Diese haben sich heute in den "Oberösterreichischen Nachrichten" gegen die Zweckbindung ausgesprochen. "Die SPÖ wird jedenfalls weiter Druck machen: Die Nagelprobe für die ÖVP wird sein, ob sie einem gemeinsamen Antrag im Parlament zustimmt", so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer am Freitag. ****

"Man muss sich schon fragen, was das Wort des VP-Obmannes in seiner Partei wert ist, wenn seine Ankündigungen gerade mal drei Tage halten", kritisiert Darabos. Schon VP-NÖ-Finanzreferent Sobotka hatte ja auf entsprechende Forderungen nach Aufhebung der Zweckbindung gemeint, er lasse sich "nicht vorschreiben", wie er "frei einzusetzendes Geld verwenden darf". Und auch dessen Parteikollegen Wallner und Pühringer wollen offenbar nichts davon wissen, dass das Geld aus der Wohnbauförderung auch wirklich und ausschließlich beim Wohnbau ankommt.

"Die SPÖ bleibt jedenfalls bei ihrer Forderung: Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben ein Recht darauf, dass ihr Beitrag zur Wohnbauförderung auch tatsächlich für die Schaffung von leistbarem Wohnraum zweckgewidmet verwendet wird", betont Darabos und hofft, dass sich Spindelegger in seiner Partei noch durchsetzen kann. "Denn sonst hat Bundeskanzler Werner Faymann mit seiner Vermutung wohl Recht behalten: Die ÖVP springt weg wie ein Tiger und kommt auf wie ein Bettvorleger." (Schluss) ah/bj

