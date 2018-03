GPA-djp Katzian begrüßt Zweckbindung der Wohnbauförderung

Wohnen muss leistbar sein- wichtiger Wirtschaftsimpuls

Wien (OTS/ÖGB) - "Die Forderung, die Wohnbauförderung wieder jenem Zweck zuzuführen, für den sie eingeführt wurde, ist absolut zu unterstützen und ist angesichts der dramatisch gestiegenen Wohnkosten und der Konjunkturprobleme ein Gebot der Stunde. Sie entspricht auch einer langjährigen Forderung der GPA-djp", erklärt der Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) Wolfgang Katzian.++++

"Die ArbeitnehmerInnen, die mit ihrem Beitrag von 0,5 Prozent vom Bruttolohn diese Förderung mitfinanzieren, haben ein Anrecht auf die Zweckwidmung. In der jetzigen Situation muss die Politik ohne langes Zuwarten alles tun, damit den Menschen das Grundrecht auf leistbares Wohnen auch ermöglicht wird", so der GPA-djp Vorsitzende. Katzian erinnert aber daran, dass sicher auch an weiteren Schrauben gedreht werden müsse, etwa im Mietrecht, um dem Mietwucher Einhalt zu gebieten.

"Jedes zusätzliche Geld für den Wohnbau ist auch in einer konjunkturell extrem schwierigen Situation ein zusätzlicher positiver Impuls für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt, von dem viele Branchen profitieren und zusätzliche Beschäftigung geschaffen wird", so Katzian abschließend.

