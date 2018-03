SPÖ-Termine von 18. März bis 24. März 2013

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 18. März 2013:

Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt am European Consumer Summit 2013 in Brüssel teil.

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek auf Bundesländertag in Tirol. Um 9.30 Uhr nimmt Ministerin Heinisch-Hosek beim Väterkarenzfrühstück gemeinsam mit der Arbeiterkammer Tirol teil (AK Tirol, Maximilianstraße 7, 6010 Innsbruck).

9.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lädt zum Medienfrühstück und informiert über die bevorstehenden Plenarsitzungen des Nationalrates (Parlament).

9.00 Uhr Pressekonferenz anlässlich der Eröffnung der Ausstellung "Albrecht Dürer - Watercolors and Drawings from the Albertina" mit Bundesministerin Claudia Schmied und Albertina Direktor Klaus Albrecht Schröder (Ortszeit; National Gallery Washington).

11.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer nimmt in ihrer Funktion als Präsidentin des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen mit Stadtrat Michael Ludwig, ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und Hugo Portisch an einem Fototermin anlässlich des Ankaufs der DVD-Edition "Österreich I" durch die Volkshochschulen teil. PVÖ-Präsident Karl Blecha bei der Präsentation der DVD-Box. (Österreichisches Filmmuseum, Augustinerstraße 1, 1010 Wien).

13.45 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer empfängt Luxemburgs Premierminister Jean-Claude Juncker zu einem Arbeitsgespräch (Parlament).

17.00 Uhr Der Nationale Sicherheitsrat unter Vorsitz des Bundeskanzlers tritt zu einer Sitzung zusammen. U.a. mit Nationalratspräsidentin Barbara Prammer und Verteidigungsminister Gerald Klug (Bundeskanzleramt).

18.30 Uhr SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung Petra Bayr hält einen Vortrag zum Thema "Indigene Völker in freiwilliger Abgeschiedenheit" (VHS Brigittenau, Raffaelgasse 11-13, 1200 Wien).

DIENSTAG, 19. März 2013:

17.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei der Veranstaltung "Women's Empowerment Principles" (Wirtschaftskammer Österreich, Sitzungssaal 6, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien).

18.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer begrüßt zur Veranstaltung "Kunst und Wein im Parlament" (Parlament).

19.00 Uhr Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek hält bei der Bezirkskonferenz der SPÖ Penzing ein Referat (Baumgartner Kasino, großer Saal, Linzer Straße 297, 1140 Wien).

19.30 Uhr PVÖ-Präsident Karl Blecha bei der Diskussionsveranstaltung der Jugendkoordination und der Jungen Roten im Rahmen der neuen Kampagne "I am R.E.D."

im LOOP (Lerchenfelder Gürtel, Stadtbahn-Bahnbogen 26/27, 1080 Wien).

MITTWOCH, 20. März 2013:

8.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

8.30 Uhr Petra Bayr, Vorsitzende der AWEPA, nimmt anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von FAIRTRADE Österreich an einem Pressefrühstück mit Nationalratspräsidentin Barbara Prammer teil. Danach wird die Informationsausstellung "FAIRTRADE" in der Säulenhalle im Parlament eröffnet. Die Aussteller haben einen Afrika-Bezug, da im ersten Jahresdrittel der afrikanische Kontinent im Mittelpunkt des Jubiläums steht (z.B. Afrocoffee, Vossen Baumwolle) (Säulenhalle, Parlament).

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

9.00 Uhr PVÖ-Präsident Karl Blecha bei der Regionalkonferenz des Pensionistenverbandes Oberösterreich für das Hausruckviertel (Gallspach, Kursaal).

11.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei Mediengespräch der SPÖ-Frauen "Gut für die Frauen: Maßnahmen für mehr Chancengerechtigkeit im Betrieb" mit Betriebsbesuch der Firma Ankerbrot (Firma Ankerbrot, Absberggasse 35, 1100 Wien).

18.30 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied nimmt an der Eröffnung der Ausstellung "Meret Oppenheim" teil (Palais Ferstl, Freyung 2, 1010 Wien).

DONNERSTAG, 21. März 2013:

8.15 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger eröffnet den Geriatriekongress "Alter(n) - Chance und Herausforderung" (Messe Wien, Congress Center, 1020 Wien).

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

10.00 Uhr PVÖ-Präsident Karl Blecha bei der Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates (Presseclub "Concordia", Bankgasse 8, 1010 Wien).

11.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei der Veranstaltung "MIT GLEICHSTELLUNG PUNKTEN" (ÖGB, Catamaran, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien).

18.30 Uhr PVÖ-Präsident Karl Blecha bei der Podiumsdiskussion der Deutschen Handelskammer BusinessLounge "Alternde Gesellschaft -Auswirkungen und Herausforderungen für Gesellschaft und Wirtschaft" mit anschließender Signierstunde für das Buch "Fressen die Alten den Kuchen weg? Das Alter neu denken" (Raiffeisen Forum, Friedrich Wilhelm Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien).

19.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied nimmt an der Eröffnung der Ausstellung "Wolken. Welt des Flüchtigen" teil (Leopold-Museum, Museumsplatz 1, 1070 Wien).

19.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek beim PRO Niederösterreich Europa: BürgerInnenforum (Kienzl Museum Hellerhof, Hellerhofweg, 3508 Paudorf).

19.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer hält eine Festrede beim Preis für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit in der Österreichischen Altenpflege - TELEIOS 2013 (Collosseum XXI-Palladion, Sebastian Kohl Gasse 3-9, 1210 Wien).

FREITAG, 22. März 2013:

9.00 Uhr Das Renner-Institut lädt in Kooperation mit dem Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM) zu einer Konferenz zum Thema "Die Ukraine - Orientierung Richtung EU und/oder Russland?" ein; u.a. mit SP-EU-Abgeordneten Hannes Swoboda. Informationen und Anmeldung unter

http://www.renner-institut.at/eventdetails/artikel/die-ukraine-orient

ierung-richtung-eu-undoder-russland/ (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien).

10.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer hält einen Vortrag bei den Wirtschaftspublizisten (Bauernmarkt 6/4/7, 1010 Wien).

13.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied verleiht das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse an Georg Markus (BMUKK, Audienzsaal, Minoritenplatz 5, 1014 Wien).

