ÖIG: Syrien trotz Mord und Terror noch im UN-Menschenrechtsrat aktiv

Offener Brief an österreichische Staatsspitze

Wien (OTS) - Berichten der Menschenrechtsorganisation UN-Watch (blog.unwatch.org) zufolge bereitet ausgerechnet Syrien initiativ für den UN-Menschenrechtsrat eine Resolution vor, mit der Israel für eine angebliche Verletzung von Menschenrechten am Golan verurteilt werden soll. Angesichts der Morde und des Terrors mit über 70.000 Toten und über 1 Mio. Flüchtlingen kann das nur als zynischer Versuch der Ablenkung von eigenen Verbrechen verstanden werden.

In einem offenen Brief wendet sich heute die Österreichisch-Israelische Gesellschaft an die Spitzenvertreter der Republik Österreich und appelliert, dass Österreich sich klar gegen diese Resolution positioniert und sich im Rahmen der gemeinsamen europäischen Außenpolitik spürbar und hörbar für eine geschlossene Ablehnung dieser syrischen Resolution starkmacht.

Hier der Text des offenen Briefes:

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Dr. Fischer!

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Faymann!

Sehr geehrter Herr Vizekanzler und Bundesminister Dr. Spindelegger! Sehr geehrte Frau Präsidentin des Nationalrates Dr. Prammer,

sehr geehrter Herr Präsident des Nationalrates Dr. Neugebauer!

Die Österreichisch-Israelische Gesellschaft muss zur Kenntnis nehmen, dass das Assad-Regime in Syrien, das sein Volk in einem nunmehr über zwei Jahren andauernden und mit zunehmender militärischer Gewalt geführten Bürgerkrieg unterdrückt, der bisher schon mehr als 70.000 Todesopfer, darunter hauptsächlich Zivilisten, auch Frauen und Kinder, und über eine Million Flüchtlinge forderte, dennoch weiterhin Syrien als Mitglied im UN-Menschenrechtsrat repräsentiert.

In einer Perfidie, die angesichts dieses grausamen Bürgerkrieges und auch der erwiesenen, einseitigen Gefährdung der auf dem Golan stationierten Truppen UNDOF durch syrische Truppen und Kampfhandlungen kaum mehr zu übertreffen ist, bereitet ausgerechnet Syrien in seiner Funktion als Mitglied des UNHRC jetzt eine Resolution gegen Israel vor

(http://blog.unwatch.org/wp-content/uploads/Golan-L.3.pdf), die

Israel hinsichtlich angeblich verletzter "Menschenrechte im besetzten syrischen Golan" verurteilen soll. Dies dient offensichtlich nur zur Ablenkung von Kriegsverbrechen an der eigenen syrischen Zivilbevölkerung durch das Assad-Regime.

Die Österreichisch-Israelische Gesellschaft appelliert daher dringend an die österreichische Bundesregierung, auf eine gemeinsame Ablehnung dieser Resolution durch die übrigen EU-Mitgliedsstaaten im UN-Menschenrechtsrat hinzuarbeiten, notfalls aber die österreichische Delegation im UN-Menschenrechtsrat anzuweisen, jedenfalls gegen den Antrag zu stimmen.

Wien, am 14. 03.2013

Österreichisch-Israelische Gesellschaft

Dr. Richard Schmitz

Präsident

