"Bürgeranwalt" am 16. März: Doppelt Autobahn-Vignette kleben

Außerdem: Darmspiegelung mit Folgen

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung "Bürgeranwalt" am Samstag, dem 16. März 2013, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Doppelt Autobahn-Vignette kleben

Viele Wechselkennzeichenbesitzer in Österreich finden es ungerecht, dass sie - obwohl sie nur mit Fahrzeug A oder B fahren können - für jedes Auto eine Autobahn-Vignette kleben müssen. Das kritisieren auch die Autofahrerklubs und die Volksanwaltschaft, doch die ASFINAG steht in dieser Frage seit Jahren auf der Bremse. Gibt es vielleicht doch eine kostengünstigere Vignetten-Lösung für Wechselkennzeichenbesitzer? Darüber diskutieren neben Volksanwältin Mag. Terezija Stoisits ÖAMTC-Juristin Mag. Ursula Zelenka und der Geschäftsführer der ASFINAG Maut Service GmbH, Mag. Bernd Datler.

Darmspiegelung mit Folgen

Der Wiener Karl T. kämpfte nach einer Darmspiegelung (Koloskopie) in einem Wiener Spital um sein Leben, weil bei der Untersuchung sein Darm perforiert wurde. Die Wiener Patientenanwältin Dr. Sigrid Pilz kritisiert, dass nur etwa die Hälfte aller Spitäler und Ärzte in Wien, die eine derartige Vorsorgeuntersuchung durchführen, das entsprechende "Qualitätszertifikat" dafür haben. Über eine einheitliche bundesweite Lösung diskutiert Dr. Sigrid Pilz mit einem Vertreter der österreichischen Ärztekammer und des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger.

