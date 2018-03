Genussmomente zum Osterfest

170 Spezialitäten: Deluxe-Aktion bei Lidl Österreich bringt Luxus für alle.

Wien (OTS) - Der Osterhase nähert sich mit großen Schritten und auch der Frühling macht sich langsam aber sicher bemerkbar. Und pünktlich zum bevorstehenden Osterfest bieten die Lidl-Filialen in ganz Österreich jede Menge exquisite Köstlichkeiten. Die beliebte Deluxe-Aktion ist wieder da. Lidl Österreich zeigt damit einmal mehr, dass Luxus nicht immer teuer sein muss, sondern auch für jedermann leistbar sein kann. Unter der Eigenmarke Deluxe bereichern ab heute Spezialitäten aus den unterschiedlichsten Feinkostregionen Europas die heimischen Regale und bieten den Kunden eine überraschend exklusive Auswahl. Mit insgesamt 170 verschiedenen Produkten gibt's bei Lidl Österreich 2 1/2 Wochen lang Luxus für alle. Und das zu einem top Preis-Leistungs-Verhältnis.

Beeindruckendes Sortiment

Die Bandbreite der aktuellen Deluxe-Aktion lässt kaum Wünsche offen und verbindet exzellente Qualität mit günstigen Preisen. Zu haben sind Spezialitäten wie ein delikates Zanderfilet oder cremiger Trüffelweichkäse, ebenso wie hochwertiger Rotwein und UTZ-zertifizierte Osterschokolade für alle Naschkatzen. Die Kunden dürfen sich in jedem Fall auf feinste Luxus-Produkte aus allen Bereichen freuen.

Spezialitäten aus ganz Europa

Lidl bietet dabei qualitativ hochwertige Lebensmittel aus den verschiedensten Länder. Hier kann Lidl Österreich auf die gemeinsame Stärke seiner Partnerländer bauen und erlesene Spezialitäten aus den bekanntesten Feinkostregionen Europas anbieten. Die Produkte kommen beispielsweise aus Schottland, Frankreich, Italien, Spanien - und natürlich aus Österreich. Das ist Vielfalt, das ist Luxus für alle -eben Deluxe.

Als Vorgeschmack für die anstehenden Festtage hier eine kleine aber feine Auswahl der edlen Deluxe-Artikel bei Lidl Österreich:

Deluxe Luxus Osterschokolade UTZ-zertifizierte Pralinen mit Ostermotiven. Verschiedene Sorten um nur 2,49 Euro je 175 g Packung.

Deluxe Französischer Camembert Ein Klassiker für Käseliebhaber. Jetzt um nur 1,99 Euro je 250 g Pkg.

Die Lidl Österreich GmbH, mit ihrer Zentrale in Salzburg, zählt mit rund 200 Filialen und 3.200 MitarbeiterInnen zu den erfolgreichsten Lebensmittelhändlern Österreichs. Mit einer Auswahl an 1.300 verschiedenen Artikeln, darunter zahlreiche österreichische Produkte sowie Eigen- und Markenartikel, bietet Lidl ein vielfältiges Sortiment zu günstigen Preisen. Dabei steht Qualität stets an oberster Stelle. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht das breite Angebotsspektrum an täglich frischer Ware.

Rückfragen & Kontakt:

Hansjörg Peterleitner

PR/Presse

Tel.: +43/(0)662/44 28 33 - 1310

E-Mail: hansjoerg.peterleitner @ lidl.at