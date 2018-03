FP-Strache zu Rust: Wahnsinns-Gehälter und schamlose Boni nur noch in den von der SPÖ privatisierten Betrieben?

Seit Jahren fordert die FPÖ Gehalts- und Boni-Deckelung im Einflussbereich der Wiener SPÖ - vergeblich, rote Günstlinge wollen weiter unverschämt abkassieren

Wien (OTS/fpd) - Sie verdienen häufig allein als Grundgehalt mehr als doppelt so viel wie der Wiener Bürgermeister, kassieren trotz laufender Skandale und der Vernichtung von Steuergeld zusätzlich üppige Bonuszahlungen - die in privatisierten Betrieben wie Wien Holding, Stadtwerke Holding, KAV & Co. in einen Manager-Rang erhobenen Günstlinge der Wiener SPÖ. "Und jetzt höre ich aus Rust, dass die Bonuszahlungen im privaten Bereich gedeckelt werden sollen?", ist FPÖ-Bundes- und Wiener Landesparteiobmann Heinz-Christian Strache über die Dreistigkeit der Sozialisten empört, "das fordern jetzt dieselben Mandatare, die seit Jahren unsere Anträge niederstimmen, dass es zumindest im Einflussbereich der Stadt Gehaltsobergrenzen geben muss. Das ist an Falschheit wohl kaum zu überbieten."

Die Lügen-Propaganda der Wiener SPÖ setzt sich ja auch etwa im Bereich leistbares Wohnen fort. Strache: "Wer hat sich denn seit 13 Jahren völlig vom sozialen Wohnbau verabschiedet, diesen in private Genossenschaften ausgelagert und damit die Mieten drastisch verteuert? Wer steht dafür, dass statt kleineren, einfacheren und deshalb günstigeren Wohnungen Luxus-Bauten, wie etwa am Areal des Otto Wagner Spitals, für die Genossen errichtet werden? Wer sorgt mit einem unverschämten Gebührenwucher dafür, dass dem Durchschnittsbürger kaum noch Luft zum Atmen bleibt? Das sind Häupl und seine Wiener SPÖ!"

Strache stellt erneut klar: "Sozialistisch ist in Wien nicht sozial, sondern das genaue Gegenteil davon. Diese nun den Bürgern, speziell den mittlerweile mehr als 300.000, die ihr Leben an oder unter der Armutsgrenze fristen müssen, aufgetischten Forderungen, von denen im Vorhinein klar ist, dass die roten Bozen in Wahrheit darauf pfeifen, ist nach der Pflanz-Befragung die nächste Verhöhnung der Wienerinnen und Wiener. Diese unsoziale Partei gehört abgewählt, der selbsternannte Feudalherr Häupl in die Wüste geschickt!" (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798