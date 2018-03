Produktinnovation: Original Almdudler Almradler(R) bekommt doppelten Zuwachs

Wien (OTS) - Der 2012 neu gelaunchte Almradler aus dem Hause Almdudler zählt mittlerweile zu den stärksten Biermischgetränken Österreichs. 2013 bekommt der Almradler doppelten Zuwachs. Gleich zwei neue Sorten ergänzen ab sofort das Almradler Sortiment:

Almradler mit Zitrone und Almradler Alkoholfrei. Der Almradler Alkoholfrei ist damit der erste national verfügbare alkoholfreie Radler in Österreich.

Ein Jahr nach der erfolgreichen Einführung des Original Almdudler Almradlers macht Almdudler mit dem Launch von zwei neuen Sorten auf sich aufmerksam: Der klassische Almradler bekommt mit dem Almradler mit Zitrone und dem Almradler Alkoholfrei Verstärkung. "Der Grund für die Beliebtheit von Almradler ist die Kombination von unverwechselbarem Almdudler Geschmack mit geringem Alkoholgehalt. Mit unserem Almradler haben wir im Vorjahr den Geschmack der Österreicher genau getroffen. Aufgrund der Einzigartigkeit und des nationalen Vermarktungskonzepts wurde der Almradler sehr positiv vom Handel und von den Konsumenten als echte Alternative zum Bier aufgenommen. Wir konnten bereits in den ersten Monaten am Markt den Kampf um die stärksten Radler-Artikel erfolgreich aufnehmen", erklärt Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling im Rahmen des Launch Events. "Dieser Erfolg hat uns dazu inspiriert, zwei neue Sorten zu lancieren."

Almradler Innovationen aus dem Hause Almdudler

Der neue Almradler mit Zitrone sorgt für besonders erfrischenden und zitronigen Radlergenuss. "Bei dieser neuen Almradler Variante wird unser Original Almradler mit dem naturtrüben Saft sonnengereifter Zitronen verfeinert. Er ist der perfekte bierige Durstlöscher und ideal für all jene, die eine leichte Radlererfrischung mit einem Schuss echter Zitrone suchen", so Schilling. Der Almradler mit Zitrone wird sich vor allem im Sommer und in der Grillzeit als willkommene Erfrischung etablieren.

Erster alkoholfreier Radler für ganz Österreich

Mit dem neuen Almradler Alkoholfrei liefert Almdudler eine echte Premiere am österreichischen Markt. Er ist nämlich der erste alkoholfreie Radler, der österreichweit vermarktet und vertrieben wird. Er bietet als alkoholfreie Radlervariante ein vollhopfiges Geschmackserlebnis ohne Alkohol. "Mit dem Almradler Alkoholfrei sprechen wir all jene an, die verantwortungsvollen Almradler Genuss bei vollem Geschmack suchen. Die Mischung von Original Almdudler mit alkoholfreiem Märzenbier eignet sich daher bestens für Autofahrer und all jene, die in der Mittagspause und zwischendurch eine alkoholfreie Erfrischung schätzen. Durch den Elektrolytgehalt des Bieres stellt er zudem eine gute Alternative für Sportler dar", so Schilling. Almdudler trifft mit dieser Neueinführung die Bedürfnisse der Konsumenten, denn alkoholfreier und verantwortungsvoller Genuss werden zunehmend wichtiger und liegen im Trend.

Die neuen Almradler Sorten ordentlich in Szene gesetzt

"Mit einzigartigem und kaufanregendem Packungsdesign sorgen wir im Regal bei den Kunden für Aufmerksamkeit. Für auffällige Zweitplatzierungen gibt es sowohl sortenreine als auch gemischte Displays", so Almdudler Marketingleiter Claus Hofmann-Credner. Seit Mitte Februar werden die neuen Sorten in der trendigen 0,33L Glas-Einwegflasche (im 6er-Pack) ausgeliefert und sind ab sofort im Lebensmitteleinzelhandel, Cash & Carry und bei Tankstellen erhältlich. Den klassischen Almradler gibt es zusätzlich zur Glas-Einwegflasche auch in der praktischen 0,5L Dose (24er Tray).

TV-Spots und starke Kampagne machen Almradler zum "Must have"

Die neuen Almradler Sorten werden ab April 2013 mit einer reichweitenstarken TV- und Online Kampagne kräftig beworben. Darüber hinaus wird Almradler über das ganze Jahr verteilt zahlreiche Aktivitäten setzen: "Wir starten mit einem regelrechten Feuerwerk in die Almradler Saison. Die heutige Launch Party bildet den Auftakt. Unsere impactstarke TV-Kampagne wird durch eine reichweitenstarke Online-Kampagne verstärkt. Hinzu kommen absatzfördernde Inserate sowie Gewinnspiele, Samplings, POS- und zahlreiche Social Media Aktivitäten. Wir zeigen Präsenz auf allen Ebenen, um den Almradler zum "Must have" im Radlersortiment zu machen", ist Hofmann-Credner überzeugt.

Sensationelle Stimmung bei der Almradler Launch Party

Für ein unvergessliches Clubfeeling bei der Almradler Launch Party im Volksgarten sorgte Klangkarussell mit ihrem genreübergreifenden und facettenreichen Sound gemeinsam mit DJ Steve Hope. Fleißig im "Almradeln" übten sich die zahlreichen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Society: Modeexperte Adi Weiss, Mondrean Chefin und Aida Erbin Andrea Bocan, Society-Lady Andrea Buday, Promi Arzt Artur Worseg, Promi-Ärztin Atousa Mastan, Ottakringer Vorstand Christiane Wenckheim, Radio Moderatorin Claudia Stöckl, Fußball Profi Helge Payer, Holger Thor alias Miss Candy, MakeUp und Promi Stylist Ken Krüger, STYLE UP YOUR LIFE!-Herausgeber Michael Lameraner, Musical Star Uwe Kröger, Tanzprofi Yvonne Rueff, Volleyball Profi Clemens Doppler, Schauspieler Adi Hirschall, Modedesignerin Birgit Indra, Boxer Fadi Merza mit Frau Ines, Zweitfrau Diana Lueger und viele mehr. Almdudler Boss Thomas Klein, der als "Almradler" geschmückt zur Party kam: "Ich freue mich irrsinnig, dass so viele der Einladung zum Launch des neuen Almradler mit Zitrone und Almradler Alkoholfrei gefolgt sind! Der Trendsport 2013 ist daher für mich sonnenklar -"Almradeln"!"

