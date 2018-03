Exklusive Launch Party im Volksgarten: Almdudler begeistert die Promis fürs "Almradeln"

Wien (OTS) - Die neuen Almradler-Sorten - die Trendgetränke des Sommers 2013 -wurden gestern Abend bei der Almradler Launch Party im Wiener Volksgarten präsentiert. Auf Einladung von Almdudler Boss Thomas Klein feierten zahlreiche prominente Gäste aus Society und Wirtschaft zu den Klängen von Klangkarussell und Steve Hope. Der Anlass für die Party des Jahres: der Launch der zwei neuen Almradler Kreationen, Almradler mit Zitrone und Almradler Alkoholfrei. Alle Fotos dazu auf newsroom.almdudler.com

Gleich zwei neue Getränke-Highlights 2013

Ein Jahr nach der erfolgreichen Einführung des Original Almdudler Almradlers macht Almdudler nun mit dem Launch der zwei neuen Getränke Highlights wiederholt auf sich aufmerksam: Der Original Almradler bekommt mit dem erfrischenden Almradler mit Zitrone und dem Almradler Alkoholfrei Verstärkung. "Der Grund für die Beliebtheit des Almradlers ist die Kombination von unverwechselbarem Almdudler Geschmack mit erfrischendem Märzenbier und dem geringem Alkoholgehalt. Aufgrund dieser Einzigartigkeit und des nationalen Vermarktungskonzepts wurde unser Almradler von den Österreichern als begehrte Alternative zum Bier aufgenommen. Daher freut es uns umso mehr nun zwei neue Sorten zu Beginn der Saison erfolgreich einzuführen", erklärte Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling im Rahmen der Almradler Launch Party im Wiener Volksgarten. Almdudler Boss Thomas Klein, der als "Almradler" geschmückt zur Party kam: "Ich freue mich irrsinnig, dass so viele der Einladung zum Launch des neuen Almradler mit Zitrone und Almradler Alkoholfrei gefolgt sind! Der Trendsport 2013 ist daher für mich sonnenklar - "Almradeln"!"

Zitronige Almradler Innovation für besonders erfrischenden Radlergenuss

"Der Almradler mit Zitrone ist der perfekte bierige Durstlöscher, wenn man eine leichte Radler-Erfrischung mit einem Schuss echtem Zitronensaft sucht - jetzt kann der Sommer kommen", so Almdudler Geschäftsführer Schilling. Beim Almradler mit Zitrone wird der klassische Almradler mit dem naturtrüben Saft sonnengereifter Zitronen verfeinert. Diese spritzige Almradler Variante stößt auch bei den prominenten Gästen aus Wirtschaft und Society auf großen Zuspruch.

Erster alkoholfreier Radler für ganz Österreich

Schilling betont, dass es sich bei der zweiten Kreation, dem Almradler Alkoholfrei, um eine echte Innovation am heimischen Markt handelt: "Das ist der erste alkoholfreie Radler, der österreichweit vermarktet, vertrieben und damit für alle Österreicher erhältlich sein wird. Wir treffen mit dieser Neueinführung die Bedürfnisse der Konsumenten, denn alkoholfreier und verantwortungsvoller Genuss werden zunehmend wichtiger und liegen im Trend."

Sensationelle Stimmung beim DJ Act mit Klangkarussell

Für ein unvergessliches Clubfeeling bei der Almradler Launch Party im Volksgarten sorgte Klangkarussell mit ihrem genreübergreifenden und facettenreichen Sound gemeinsam mit DJ Steve Hope. Musical Star Uwe Kröger über den Abend: "Die Stimmung ist genial. Ich war lange nicht mehr in Wien und freue mich, Teil dieses tollen Abends zu sein." Zum Almradler und dem Trendsport "Almradeln" meinte der Musical Star augenzwinkernd: "Eigentlich mag ich ja kein Bier, aber gemischt mit Almdudler finde ich es wirklich hervorragend. Aber um ehrlich zu sein, den neuen Trendsport "Almradeln" sehe ich mir lieber aus der Ferne an." Radio-Moderatorin und Autorin Claudia Stöckl war ebenfalls begeistert von der Stimmung des Abends und von den vielen Varianten des Almradlers: "Das junge und dynamische Lebensgefühl des Almradlers wird wahrlich versprüht. Die Leute sind gut drauf und motiviert und tanzen ausgelassen zur Musik. Aufs Almradeln freu ich mich." Fußballprofi Helge Payer: "Ich bin seit Jahren bekennender Fan der Radlermischung mit Almdudler und ich finde es super, dass es den Almradler in der Flasche gibt. Und jetzt gleich in so vielen Sorten." Auch Boxer Fadi Merza wusste bereits zu Beginn des Abends, dass es länger werden würde: "Ich finde die Stimmung super, die Musik super und mir gefällt es sehr gut. Ich glaube ich bleibe heute länger ..." Auch Schauspieler Adi Hirschal schmeckte der Almradler und ist überzeugt, dass das "Almradeln" das Potential zum Trendsport 2013 hat: "Die Präsentation der Almradler Sorten ist toll gestaltet und gut überlegt. Und so wie ich Thomas Klein kenne, gehe ich davon aus:

"Almradeln" wird der Trendsport 2013!" Modeexperte Adi Weiss:

"Eigentlich bin ich kein klassischer Biertrinker, darum finde ich Almradler umso besser. Der ist echt gut." Zu Klangkarussell meinte er: "Einfach eine perfekte Wahl!"

Weitere Almradler bei der Launch Party

Fleißig im "Almradeln" übten sich die zahlreichen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Society: Mondrean Chefin und Aida Erbin Andrea Bocan, Society-Lady Andrea Buday, Promi-Arzt Artur Worseg, Promi-Ärztin Atousa Mastan, Ottakringer Vorstand Christiane Wenckheim, Holger Thor alias Miss Candy, MakeUp und Promi Stylist Ken Krüger, STYLE UP YOUR LIFE!-Herausgeber Michael Lameraner, Tanzprofi Yvonne Rueff, Volleyball Profi Clemens Doppler, Modedesignerin Birgit Indra, Boxer Fadi Merza mit Frau Ines, Zweitfrau Diana Lueger und viele mehr.

Alle Infos zur neuen Almradler(R) Produkt Range unter www.almradler.com und auf www.facebook.com/almradler.

AVISO: Der Almdudler Trachtenpärchenball findet heuer am 13. September 2013 statt. Der Vorverkauf startet im März und wird rechtzeitig über Facebook angekündigt und natürlich auf der Almdudler Ballseite unter www.trachtenpaerchenball.at

