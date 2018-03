Arbeitsklima Index: Pendler/-innen investieren viel, um täglich ihren Arbeitsplatz zu erreichen

Wien (OTS) - Eine Auswertung des Österreichischen Arbeitsklima Index zeigt, dass der Anteil der Pendler/-innen an den unselbstständig Erwerbstätigen seit drei Jahren konstant ca. bei 48 Prozent liegt. 56 Prozent aller unselbstständig Beschäftigten fahren mit dem Auto in die Arbeit, bei den Pendlern/-innen sind es sogar mehr als drei Viertel (78 Prozent).

Pendler/-innen sind Beschäftigte, die bei ihrem Arbeitsweg die Grenzen ihrer Heimatgemeinden verlassen. Nimmt man alle Beschäftigten, dann benötigen 36 Prozent weniger als 15 Minuten zur Arbeit, 35 Prozent 15 bis 29 Minuten, 21 Prozent 30 bis 59 Minuten und sieben Prozent eine Stunde und länger.

Vor allem Beschäftigte in Industrie und Gewerbe, im Unterrichtssektor sowie im Gesundheits-Sozialbereich müssen häufiger pendeln. Beschäftigte in ländlichen Gegenden pendeln ebenfalls häufiger. Der Pendleranteil sinkt dort aber seit ein paar Jahren, während er in Städten zuletzt auf 34 Prozent gestiegen ist (2008: 25 Prozent).

Das Burgenland ist das Bundesland mit dem höchsten Anteil an Pendlern/-innen: 41 Prozent der Burgenländer/-innen verlassen ihre Wohnortgemeinde, um in einer anderen Gemeinde zu arbeiten. 39 Prozent pendeln sogar in ein anderes Bundesland. In Oberösterreich pendeln 55 Prozent innerhalb des Bundeslandes und nur zwei Prozent außerhalb. Vorarlberg hat den höchsten Anteil an Auslandspendlern/-innen (fünf Prozent). Wien hat den geringsten Pendleranteil überhaupt (fünf Prozent außerhalb der Stadt): Neun von zehn arbeiten innerhalb Wiens. Das liegt aber auch am eng gefassten Pendlerbegriff.

AK fordert Entlastungen für die Fahrt zur Arbeit

Angesichts der oft langen Wege zur Arbeit und den damit verbundenen steigenden Kosten fordert AKOÖ-Präsident Dr. Johann Kalliauer finanzielle Entlastungen für alle Beschäftigten sowie bessere öffentliche Verkehrsmittel: "Das derzeitige System der Pendlerpauschale ist - trotz einiger erst kürzlich erfolgter positiver Änderungen - nach wie vor ungerecht: Gutverdienende Beschäftigte profitieren überproportional, während Kleinverdiener/-innen immer noch geringen Nutzen davon haben", sagt Kalliauer. Die AK Oberösterreich fordert statt der Pauschale einen Absetzbetrag in der Höhe von 15 Cent je gefahrenem Kilometer (einfache Wegstrecke).

