FPÖ-Mölzer: Brüssel will Ungarns rechtskonservative Regierung zur Räson bringen

Vorwürfe gegen Budapest sind noch nicht geprüft, aber EU baut schon Drohkulisse auf - Vorgehen Brüssels erinnert stark an EU-Sanktionen gegen Österreich im Jahr 2000

Wien (OTS) - Wenn EU-Justizkommissarin Reding Ungarn wegen der jüngsten Verfassungsänderungen mit der Kürzung von Hilfszahlungen droht, dann sei dies zu verurteilen, sagte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Es ist noch nicht einmal überprüft worden, ob die Verfassungsänderungen in Ungarn tatsächlich gegen die vielzitierten Werte der EU verstoßen, aber dennoch baut Reding eine Drohkulisse auf. Dem europäischen Geist entspricht dieses Vorgehen mit Sicherheit nicht", betonte Mölzer.

Deshalb sei davon auszugehen, dass der behauptete Verstoß gegen EU-Werte nicht der eigentliche Grund des Erpressungsversuchs Brüssels sei, so der freiheitliche Europaabgeordnete. "Tatsächlich geht es darum, den rechtskonservativen Premier Orban zur Räson zu bringen. Denn Orban hat nie verhehlt, dass er sich als ungarischer Patriot in erster Linie den legitimen nationalen Interessen Ungarns und nicht den Anordnungen aus Brüssel verpflichtet fühlt", hielt Mölzer.

Zudem wies der freiheitliche EU-Mandatar darauf hin, dass die Brüsseler Drohgebärden gegen Budapest stark an die Sanktionen der EU gegen Österreich wegen des Amtsantrittes der schwarz-blauen Regierung im Jahr 2000 erinnerten. "Damals wie heute ist eine rechte Regierung ins Visier der Tugendwächter der EU geraten. Und die Vorwürfe gegen Österreich haben sich bei näherer Überprüfung in Luft aufgelöst, was auch im Falle Ungarns geschehen wird", schloss Mölzer.

