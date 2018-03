VP-Leeb ad Oxonitsch: Von Hunden, dem Wasser und dem Pfusch

Stadthallenbadsanierung ist ein einziges Trauerspiel

Wien (OTS) - "Herr Stadtrat, wann ist endlich Schluss mit den billigen Ausreden und Anschuldigungen" fragt sich ÖVP Gemeinderätin Isabella Leeb in Reaktion auf die heutigen Aussagen von Christian Oxonitsch im Standard zur Sanierung des Stadthallenbades. Es mag zwar, so Leeb, unangenehm sein zuzugeben, dass die Stadt als Eigentümer (in ihrer Bauherrnverantwortung) auf der vollen Linie versagt hat, doch bringt uns dieses Eingeständnis keinen Schritt weiter.

Isabella Leeb: "Das Stadthallenbad ist seit nunmehr mehr als 1000 Tagen gesperrt und die Wiener/innen werden am Ende des Tages die Zeche für all die Versäumnisse zu zahlen haben - sind die vom Gemeinderat genehmigten Mittel in der Höhe von 17 Mio. Euro doch bereits aufgebraucht."

Bei Bädersanierungen handelt es sich, anders als von Stadtrat Oxonitsch behauptet, um keine Geheimwissenschaft. Anders als ausgeführt hat die Stadt eben nicht alles daran gesetzt, ein ordnungsgemäßes Bad zu bekommen und dauern diese Versäumnisse bis heute an. Anders als die SPÖ Wien sucht die ÖVP Wien die Fehler nicht bei anderen, sondern arbeitet seit Monaten an der Aufklärung des Skandals. Die ÖVP Wien, so Leeb, habe bereits mehr als 300 Fragen an das zuständige Ressort gerichtet. Erst im letzten Gemeinderat wurde eine weitere Anfrage eingebracht. Die Beantwortung dieser Anfragen sowie der Kontrollamtsbericht haben ein deutliches Sittenbild zu Tage befördert - nämlich mangelnde Lösungskompetenz und fehlendes Konfliktmanagement.

Seit einem Jahr verschanzt man sich nunmehr hinter einem gerichtlichen Beweissicherungsverfahren für ein nicht fertiges Projekt. Am Endes des Tages allerdings wird man nicht klüger sein -sondern nur weiteres Steuergeld verpulvert und reichlich Zeit verloren haben. "Dass das Wasser ein Hund ist, ist eine alte Binsenweisheit - nur dieser Hund kann gar nichts dafür, dass auch heute ein Eröffnungstermin in weiter Ferne liegt. Eine Reihe von Fehlentscheidungen, die in der Verhängung des Baustopps mündeten, haben die verkorkste Sanierung erst zum wirklichen Desaster werden lassen. Der Pfusch, Herr Stadtrat, von dem Sie sprechen, passiert einzig und allein in Ihrem Büro", so Leeb abschließend.

