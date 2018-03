Strenesse AG platziert erfolgreich Unternehmensanleihe

Nördlingen (ots) - Die Strenesse AG, Anbieter von Premium-Designermode für Damen und Herren sowie Accessoires, hat erfolgreich im Wege einer Privatplatzierung eine Unternehmensanleihe in Höhe von 12 Mio. EUR im Europäischen Wirtschaftsraum sowie der Schweiz platziert.

Im Rahmen der Privatplatzierung wurden ausschließlich institutionelle Anleger angesprochen. Die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TM7E4 / WKN: A1TM7E) ist mit 9,0% verzinst und hat eine Laufzeit von einem Jahr. Die geplante Einbeziehung der Anleihe in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist für den 18. März 2013 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 15. März 2013.

Strenesse beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vorrangig zur Ablösung von Finanzverbindlichkeiten, zur Forcierung der strategischen Neuausrichtung sowie für das Wachstum des Unternehmens einzusetzen. "Wir wollen uns auf unsere Stärken konzentrieren. In diesem Zuge werden wir die Marke Strenesse weiter schärfen, sie gleichzeitig weiterentwickeln und wieder sehr präsent platzieren", so Luca Strehle, Vorstandsvorsitzender der Strenesse AG. "Damit einhergehend ist auch eine internationale Expansion, unter anderem über Shoperöffnungen in Osteuropa und Asien, geplant", so Strehle weiter.

Begleitet wurde die Transaktion in der Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, sowie von der Conpair AG, Essen, als Financial Advisor.

Über die Strenesse AG:

Die Strenesse AG ist ein selbständiges Familienunternehmen in dritter Generation mit Sitz im süddeutschen Nördlingen. Das Label Strenesse wurde 1969 von Gerd Strehle eingeführt, ab 1975 erlangte Strenesse durch die Zusammenarbeit mit Gabriele Strehle internationale Bedeutung. Luca Strehle hat im April 2012 den Vorstandsvorsitz von seinem Vater Gerd übernommen. Gerd Strehle ist seither Vorsitzender des Aufsichtsrats der Strenesse AG.

Disclaimer:

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Strenesse AG dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.

