AK zu Spritpreiskorridor: Notwehrmaßnahme gegen Preisspitzen

Bundeswettbewerbsbehörde bei Kontrolle gefordert

Wien (OTS) - Heute (Freitag) endet die Begutachtungsfrist der Verordnung zur Wiedereinführung des so genannten Spritpreiskorridors. "Wir begrüßen den Spritpreiskorridor 2013 als Notwehrmaßnahme gegen ungerechtfertigte Preiserhöhungen", so Dominik Pezenka, AK Experte für Energiepolitik. Zuletzt stellte die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) dem Spritpreiskorridor im vergangenen Jahr ein positives Zeugnis aus. Laut BWB blieben den KonsumentInnen aufgrund des Spritpreiskorridors ungerechtfertigte Preiserhöhungen erspart - in Summe belief sich die Ersparnis demnach auf 111.000 Euro.

"Der Spritpreiskorridor führt zu erhöhter Preistransparenz, besseren Preisvergleichsmöglichkeiten und damit letztlich zu verstärktem Wettbewerb", so Pezenka. Um ein mögliches Fehlverhalten der Tankstellenunternehmen zu verhindern, fordert die AK in ihrer Stellungnahme eine zeitnahe Kontrolle sowie eine umfassende Evaluierung durch die BWB.

Verbesserungsmöglichkeiten erkennt die AK bei den Preisabfragen der Spritpreisdatenbank. Bei längeren Reisestrecken wäre den AutofahrerInnen sehr geholfen, wenn beim Spritpreisvergleich auch die Abfrage individueller Reiserouten möglich wäre. Derzeit ist es nur möglich, die fünf bis zehn günstigsten Tankstellen in einer Region -mittels Umkreissuche, Bezirks- oder Bundesland-Abfrage - abzufragen. Der Wirtschaftsminister ist nun in Abstimmung mit der Betreiberin E-Control gefordert, Lösungsansätze zu erarbeiten, wie die günstigsten Tankstellenpreise entlang einer individuellen Fahrtroute im Internet oder per Navigationsgerät abgefragt werden können.

