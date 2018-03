Erfolgreiche PR-Arbeit im Internet - So geht's! / Zwei Fortbildungen in Hamburg

Neben klassischer PR sind Corporate Websites, Internet-Newsletter und Soziale Netzwerke für Unternehmen ein unverzichtbarer Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit. Dabei müssen die klassischen PR-Instrumente mit den vielen neuen Möglichkeiten der Online-Kommunikation sinnvoll kombiniert werden. Wie das geht, zeigt Kommunikationsberater Kai Heddergott im Media Workshop "Erfolgreiche Online-PR" am 15. und 16. April 2013 in Hamburg.

Erfolgreiche Online-PR - Grundlagen und Instrumente professioneller Online-Kommunikation

Doch die beste PR-Arbeit bringt nichts, wenn sie nicht bei der Zielgruppe ankommt. Monitoren, messen, bewerten, dokumentieren: Wie erfolgreich ist unsere PR? Was gibt es bei der Dokumentation von Online-PR besonders zu beachten? Antworten darauf gibt's von Referent Jörg Hoewner im Media Workshop "Erfolgskontrolle in der Online-Kommunikation" am 17. April 2013 in Hamburg.

Beide Seminare richten sich an PR-Mitarbeiter und Pressesprecher, die sich mit Online-PR befassen. Im zweitägigen Grundlagen-Seminar lernen die Teilnehmer, wie eine gute Unternehmens-Webseite aufgebaut ist und Pressearbeit professionell über das Internet funktioniert. Sie erfahren, wie sie ihre Inhalte online für verschiedene Zielgruppen aufbereiten und zur Verfügung stellen. Sie lernen die Grundlagen des Web 2.0 kennen und erhalten einen Einblick in die Chancen und Risiken des Einsatzes von Sozialen Netzwerken in der PR.

Wie man schließlich den Erfolg der eigenen PR-Arbeit im Internet dokumentiert und auswertet, erfahren Teilnehmer im eintägigen Aufbauseminar. Hier lernen sie die wichtigsten Kennziffern zur Erfolgsmessung und Erfolgsdokumentation der Online-PR kennen, die über den "Klassiker" Website-Statistik hinausgehen.

Über die Referenten:

Kai Heddergott ist selbstständiger Kommunikationsberater und seit 1995 als Autor und Dozent zu den Themen Online-Kommunikation und Multimedia tätig. Er berät seine Kunden bei der Konzeption und der Realisierung von internen und externen Kommunikationsmaßnahmen sowie beim Einsatz zeitgemäßer Off- und Online-Medien. In seiner Tätigkeit als Projektleiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim MMB Institut für Medien- und Kompetenzforschung in Essen war er viele Jahre als Mitglied in der Jury und Nominierungskommission des Grimme Online Award tätig.

Jörg Hoewner ist Geschäftsführender Partner der K12 - Agentur für Kommunikation und Innovation in Düsseldorf. Er war einer der ersten Berater in Deutschland, der sich mit Online Relations bzw. Online-PR befasste. Seit 1995 berät Hoewner Kunden in diesem Bereich und baute die Online-Unit der PR-Agentur Kohtes Klewes (heute KetchumPleon) mit auf. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Integration von Kommunikation, deren Messbarkeit und der Auswirkung von Kommunikationstechnologien auf die interne und externe Unternehmenskommunikation.

Über die Media Workshops:

Über 11.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte haben seit 2001 an Media Workshops teilgenommen. Das praxisnahe Weiterbildungsprogramm bietet insgesamt rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Anfang 2012 wurde die Marke Media Workshop von drei ehemaligen Mitarbeiterinnen der news aktuell GmbH, einer Tochter der Deutschen Presse-Agentur dpa, übernommen. Seit September 2012 sind die Media Workshops ein zertifizierter Bildungsanbieter. Die Zertifizierung erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V.

