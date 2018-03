Gesunder Arbeitsplatz, motivierte Mitarbeiter: STGKK verlieh Auszeichnungen an 19 steirische Unternehmen

Die Steiermärkische Gebietskrankenkasse und der Fonds Gesundes Österreich verliehen gestern Abend in Graz die begehrten Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung.

Graz (OTS) - Investitionen in die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Motivation der Mitarbeiter - das wurde vor einigen Jahren von vielen Unternehmen noch eher milde belächelt. Mittlerweile weiß man:

Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) macht sich bezahlt, jeder in die BGF investierte Euro fließt mindestens dreifach als Gewinn in die Firmenkasse zurück.

Die STGKK ist als Regionalstelle des Österreichischen Netzwerkes für BGF in der Steiermark zentrale Anlaufstelle für interessierte Unternehmen. Was 2005 mit sieben Betrieben begann, ist mittlerweile zum stattlichen Netzwerk "Gesunde Mitarbeiter, erfolgreiche Unternehmen" mit aktuell 104 steirischen Betrieben gewachsen. Dadurch hatten bislang mehr als 55.000 Beschäftigte in STGKK-Partnerunternehmen Zugang zu betrieblichen Gesundheitsförderungsmaßnahmen. Das BGF-Gütesiegel wird für drei Jahre verliehen, es ist an die Einhaltung strenger Qualitätskriterien gebunden.

Folgende Betriebe wurden gestern im Grazer Hotel Weitzer von STGKK-Obmann Josef Pesserl und Mag. Christa Peinhaupt (Fonds Gesundes Österreich) ausgezeichnet:

Sonderpreis

Steiermärkische Sparkasse (Wiedereingliederung von chronisch Kranken)

Erstverleihungen

Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Graz

Ärztekammer Steiermark, Graz

BFI Steiermark, Graz

Fürstenbräu Gastronomie, Fürstenfeld

HAGE Sondermaschinenbau, Obdach

Komptech, Frohnleiten

LKH Hartberg

Ordination DDr. Elisabeth Santigli, Gleisdorf

Siemens Transformers Weiz

Stadtgemeinde Kapfenberg

Thermenhotel Franz Stoiser, Loipersdorf

Wiederverleihungen

ACC Austria, Fürstenfeld

Augustinerhof Wohn- und Pflegeheim, Fürstenfeld

Golf Zone, Graz

Landesnervenklinik Sigmund Freud, Graz

planconsort ztgmbH, Leibnitz

Saubermacher AG, Feldkirchen bei Graz

Steiermärkische Gebietskrankenkasse

