ASFINAG (1): Sperre der A 14 Rheintal Autobahn nach Unfall mit 16 Fahrzeugen bei Frastanz in Richtung Deutschland

Bregenz (OTS) - Bei Frastanz kam es gegen 08.30 Uhr zu einem Unfall mit 16 beteiligten Fahrzeugen auf der A 14 Rheintal Autobahn. Laut ersten Informationen gibt es eine verletzte Person - die A 14 bleibt für die Dauer der Aufräumarbeiten in Richtung Deutschland gesperrt. Es wurde bereits eine Umleitung ab der Anschlussstelle Nenzing für den Verkehr eingerichtet. Die ASFINAG arbeitet mit Hochdruck an der Beseitigung der Unfallstelle - die Dauer der Aufräumarbeiten kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Seit den Morgenstunden herrscht intensiver Schneefall in Vorarlberg - die ASFINAG ist seit den Nachtstunden bereits mit 15 Räumfahrzeugen unterwegs. Auf den Steigungsbereichen etwa bei der Anschlussstelle Dornbirn-Süd bleiben immer wieder Lkw hängen. In der Zwischenzeit hat der Schneefall, der besonders im Bereich Götzis bis Bludenz sehr stark war, nachgelassen. Die ASFINAG appelliert trotzdem an alle Autofahrer, sich den winterlichen Fahrverhältnissen anzupassen: Unbedingt erforderlich sind Winterausrüstung, angepasste Geschwindigkeit und entsprechender Abstand auf der Autobahn.

