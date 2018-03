Verein PFOTENHILFE erhöht Ergreiferprämie auf mehrere Tierquäler in Oberösterreich

Dackelwelpen, Katzen und Piranhas verletzt und getötet - nun sollen Täter gefasst werden

Wien (OTS) - Bereits vergangene Woche hat der Verein PFOTENHILFE eine Ergreiferprämie von 1000 Euro auf die Person ausgesetzt, die acht Dackelwelpen und deren Vater vergiftet hatte. Gleichzeitig wurden 1000 Euro für den entscheidenden Hinweis auf den oder die Katzenquäler im Bezirk Kirchdorf geboten. Vor wenigen Tagen wurden tote Piranhas in einem Wald bei Steyr gefunden - die Serie von grausamen Tierquälereien in Oberösterreich reißt also nicht ab.

Leider gingen bis jetzt keine Hinweise beim Verein PFOTENHILFE ein und auch die Polizei tappt bei allen drei Fällen im Dunklen. "Wir haben uns deshalb entschlossen, die Ergreiferprämie im Fall der vergifteten Welpen und der verletzten Katzen auf je 2000 Euro zu erhöhen." informiert Sonja Weinand, Sprecherin des Verein PFOTENHILFE. Auf die Person, die Piranhas einfach im Wald entsorgte, wird eine Ergreiferprämie in der Höhe von 1000 Euro ausgesetzt. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich dabei um den Halter der Fische handelt und ihm die Tiere zu viel Aufwand wurden. Das ist aber kein Grund, unschuldige Tiere qualvoll sterben zu lassen." so Weinand.

Hinweise melden Sie bitte dem Verein PFOTENHILFE (info @ pfotenhilfe.org) oder der nächsten Polizeidienststelle.

