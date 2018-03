RollAMA 2012 zeigt Mengen- und Umsatzplus bei Frischwaren im Handel

Größten Anstieg verzeichneten Obst und Gemüse sowie Fleisch und Wurst

Viel (OTS) - Wien, 15. März 2013 (aiz.info). - Im Jahr 2012 wurden erstmals wieder mehr Frischwaren im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel gekauft. Das zeigen die jüngsten Auswertungen der RollAMA. Sowohl die Mengen als auch die Umsätze legten zu. Den größten Anstieg verzeichneten Obst und Gemüse sowie Fleisch und Wurst. Offenbar wird wieder mehr zu Hause gekocht und gegessen.

Die Umsätze bei Frischeprodukten (exklusive Brot und Gebäck) stiegen 2012 gegenüber dem Jahr davor um 4,3%. Den stärksten Zuwachs verbuchten die Bereiche Obst, Gemüse und Kartoffeln sowie Fleisch und Wurst, nämlich rund 7%. Insgesamt gaben Herr und Frau Österreicher etwa EUR 4,2 Mrd. für Frischeprodukte im Einzelhandel aus. Auch bei der Absatzmenge gab es Steigerungen: Sowohl Obst und Gemüse als auch Fleisch und Wurst wurden 2012 öfter eingekauft als Vorjahr.

"Auch wenn die aktuellen Zahlen die Diskussionen rund um Aufmachung und Kennzeichnung von Lebensmitteln noch nicht widerspiegeln, zeigen sie einen allgemeinen Trend beim Einkauf: Die Konsumenten geben Frischwaren den Vorzug gegenüber hochverarbeiteten Fertigprodukten. Es wird wieder selbst gekocht", interpretiert Michael Blass, Geschäftsführer der AMA-Marketing, die neuesten Zahlen.

Mit jeweils knapp 15 kg pro Kopf und Jahr werden ESL- und Frischmilch mengenmäßig am meisten eingekauft. Erdäpfel liegen mit 10 kg auf Platz 2 der RollAMA-Frischeprodukte.

Österreicher sind Schnäppchenjäger

Die heimischen Konsumenten sind nach wie vor Schnäppchenjäger. So wurde mehr als ein Viertel der Frischeprodukte gekauft, wenn es entsprechende Aktionen im Lebensmittelhandel gab. Der Aktionsanteil stieg im Jahr 2012 - einem langfristigen Trend folgend - weiter über fast alle Produktgruppen. Den höchsten Aktionsanteil haben Fleisch und Geflügel: Mehr als ein Drittel dieser Waren wird zu Aktionspreisen gekauft.

Eier sind das Zugpferd für den Einkauf beim Diskonter. Hofer, Penny und Lidl erreichen bei den Eiern einen überproportionalen Marktanteil von rund 40%. Obst, Gemüse und Erdäpfel werden ebenfalls zu einem hohen Anteil beim Diskonter eingekauft.

Milchprodukte: ESL- überholt Frischmilch

Die länger frische ESL-Milch baut ihre Marktposition weiter aus. Sie liegt bei einem Anteil von 43,6% und überholt damit erstmals Frischmilch. Haltbarmilch hat im Frischeparadies Österreich mit zirka 16% traditionell keinen besonders hohen Stellenwert und bleibt mit einigen aktionsbedingten Schwankungen relativ stabil.

Butter gehört traditionell zur heimischen Küche und Jause. Ihr Anteil gegenüber der Margarine ist im vergangenen Jahr noch weiter gestiegen. 73,8% des Umsatzes innerhalb der Gelben Fette entfallen auf die Butter.

Auch Käse erfreut sich wachsender Beliebtheit. 2012 wurden EUR 546 Mio. dafür ausgegeben, das entspricht einem Plus von 2%. Die höchsten Zuwachsraten gibt es bei Frischkäse. Aber auch die österreichischen Klassiker wie Hart- und Schnittkäse werden wieder mehr gekauft und weisen ein Mengenplus je nach Sorte von 2 bis 4% auf.

Zuwächse bei Fleisch

Eine außergewöhnlich positive Entwicklung wurdes 2012 bei Fleisch und Geflügel verzeichnet. Sämtliche Fleischsorten können mengenmäßige Zuwächse verbuchen, diese lagen zwischen 2 und 8%. Einzige Ausnahme ist Putenfleisch mit einem Minus von 2,6%. Dem Trend zu Convenience und schneller Küche trägt der starke Zuwachs beim Faschierten Rechnung (plus 6,4%). Die Warengruppe "Anderes Fleisch", in der vor allem küchenfertig marinierte Stücke enthalten sind, wies sogar ein Plus von 8% auf. Fast 40% aller Haushalte kauften mindestens einmal in vier Monaten küchenfertig vorbereitetes Fleisch.

Die RollAMA ist die rollierende Agrarmarktanalyse der AMA-Marketing in Zusammenarbeit mit der GfK und KeyQUEST Marktforschung. Dabei führen 2.500 österreichische Haushalte Aufzeichnungen über ihre Einkäufe im heimischen Lebensmitteleinzelhandel (inklusive Hofer und Lidl). Erfasst werden Fleisch und Geflügel, Wurst, Milch und Milchprodukte, Käse, Obst, Gemüse, Eier, Erdäpfel, Tiefkühlprodukte, Fertiggerichte, aber nicht Brot und Gebäck.

