Peter Stöger: "Wenn sich drei, vier schwule Spieler outen, ist das irgendwann kein Thema mehr"

Homosexualität im Fußball derzeit noch zu wenig aufgearbeitet

Wien (OTS) - In einem Interview in der heute erscheinenden Ausgabe des "MO - Magazin für Menschenrechte" nimmt Austria-Trainer Peter Stöger zum Thema Homosexuellen-Outing im Profifußball Stellung: "Ich glaube, den allermeisten Fußballern wäre das Outing eines Kollegen herzlich egal, die denken sich: Mach deine G'schicht, jeder macht sein Ding. Aber das Umfeld ist für so etwas überhaupt noch nicht bereit. Da braucht es erst drei, vier Spieler, die sich outen, dann wäre es für die nächsten vielleicht leichter. Dann wäre das einmal kein Thema mehr." Um von Klischeedenken wegzukommen, bedürfe es eine tiefer gehende Auseinandersetzung mit Homosexualität im Fußball, denn derzeit sei dieses Thema in Österreich noch "null aufgearbeitet", so Stöger. Der Austria-Trainer spricht im MO-Magazin auch über die Normalität von sprachbezogener Gruppenbildung, die integrative Kraft von Fußball und die große Burn-Out-Gefahr bei allein erziehenden Müttern. Hier der Link zum vollständigen Interview:

http://moment.sosmitmensch.at/stories/6973/

