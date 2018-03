Ottakring: Vortrag "Die Freiwilligen Feuerwehren"

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Ottakring (16., Richard-Wagner-Platz 19 b) referiert Viktor Kotzaurek am Sonntag, 17. März, über die Thematik "Die Freiwilligen Feuerwehren von Ottakring und Neulerchenfeld". Um 10.15 Uhr fängt die Veranstaltung an. Der Zutritt ist gratis. Kotzaurek ist ehrenamtlich agierender Bezirkshistoriker und Verfasser einer informativen Broschüre zur Feuerwehr-Geschichte des 16. Bezirkes. Eine Führung durch die aktuelle Feuerwehr-Ausstellung im Bezirksmuseum Ottakring komplettiert den Vortrag. Ebenso lohnt sich eine Besichtigung der vielfältigen bezirkshistorischen Sammlung. Das Museum ist bei freiem Eintritt am Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr offen. Information: Telefon 4000/16 127 (tlw. Anrufbeantworter) bzw. E-Mail bm1160 @ bezirksmuseum.at.

Bezirksmuseum Ottakring: www.bezirksmuseum.at

