Donaustadt: Flüssige Musik-Show von "Luna Fantastica"

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Donaustadt (22., Am Kagraner Platz 53/54, Altes Feuerwehrhaus) gastiert am Sonntag, 17. März, das Ensemble "Luna Fantastica". Die Akteure präsentieren das bunte Unterhaltungsprogramm "Piperln, Pritscheln und Plantschen". Im Zentrum der beschwingten "Show mit Musik, Gesang und Humor" stehen Flüssigkeiten aller Art, vom Regen bis zu Salzwasser und Alkohol. Die Vorstellung startet um 15.00 Uhr. Während sich die "Sennerin von St. Kathrein" für gute Milch begeistert, fordert ein alter Schluckspecht von der Angetrauten "Gib mir den Wodka, Anuschka". Von der Verheißung "Ein Schiff wird kommen" und der Aufforderung "Pack die Badehose ein" bis zur Ansage "Ich sing' den Badewannen-Tango" sowie der Darstellung von Vorkommnissen "unter einem Regenschirm am Abend" haben die Zuschauer an dem Nachmittag oftmals Grund zum Schmunzeln. Der Zutritt ist frei, Spenden werden gerne angenommen. Das ehrenamtliche Museumsteam (Leiter: Helmut Just) informiert unter der Rufnummer 203 21 26 (teils Anrufbeantworter) oder via E-Mail, die Adresse lautet bm1220 @ bezirksmuseum.at, über die heitere Musik-Revue.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Donaustadt: www.bezirksmuseum.at

