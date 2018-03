Vilimsky fordert "Aktion scharf" der Polizei gegen österreichweites Bettlerunwesen!

FPÖ setzt Ergreiferprämie von 3.000 Euro gegen den widerlichen Attentäter aus

Wien (OTS) - Nach der widerlichen und verabscheuenswürdigen Tat eines ausländischen Bettlers in Wien, der einer Wiener Mutter ein Messer in den Bauch gerammt hat, nur weil diese ihm nicht zwei Euro gegeben hat, muss sofort eine "Aktion scharf" der Polizei gegen die osteuropäische Bettlermafia gestartet werden sowie raschest ein bundesweites Gesetz gegen jedwede Form der Bettelei auf Schiene gebracht werden, so heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky.

Bettelei in Österreich werde zum Gutteil von der osteuropäischen Bettlermafia organisiert. Profibettler würden nach Österreich gekarrt, um mit dem Mitleidsschmäh an gutes Geld heranzukommen, das dann wieder zurück an die Bettelpaten verteilt werde. Dieses System funktioniere nur durch die gutmenschliche Naivität rot-grüner Politiker, welche diesem verabscheuenswürdigen Treiben zusehen, ärgert sich der FPÖ-Generalsekretär.

In Österreich müsse niemand hungern und niemand sei zum Betteln gezwungen. Hier handle es sich fast ausnahmslos um organisierte Kriminalität, welche die Humanität und Mitmenschlichkeit der Österreicherinnen und Österreicher auf das schändlichste missbrauche. Dieses System gehört umgehend abgestellt.

Im konkreten Fall gab Vilimsky bekannt, dass die FPÖ eine Ergreiferprämie von 3.000 Euro für Hinweise aussetze, welche zur Verhaftung des widerlichen Bettelattentäters führen, welcher der jungen Mutter brutal ein Messer in den Bauch gerammt habe. "Ich verlange von der Exekutive hartes Vorgehen in diesem Fall, das rigorose Kontrollen an den Grenzen in Osteuropa sowie ein konsequentes Vorgehen in der Bettlerszene miteinschließen muss."

