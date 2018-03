Favoriten: Hommage an Leopoldi im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS) - Unter dem Titel "Ich bin ein unverbesserlicher Optimist" präsentieren am Sonntag, 17. März, die Vokalisten Ingrid Merschl und Max Buchleitner im "Waldmüller-Zentrum" (10., Hasengasse 38) eine Hommage an Hermann Leopoldi. Der klangvolle Nostalgie-Nachmittag fängt um 15.00 Uhr an. Die Sänger werden von Roman Teodorowicz auf dem Flügel begleitet. Zu hören gibt es sowohl beschwingte als auch bewegende Stücke. Etliche Texte sind geprägt von feiner Ironie. Erzählungen aus einem sehr bewegten Künstlerleben vervollständigen den bunten Liederreigen. Der Eintritt kostet 7 Euro ("Musikschutz"). Das Konzert wird durch das ehrenamtliche arbeitende Team der ARGE "Kultur 10" organisiert. Mehr Informationen: Telefon 0660/464 66 14 bzw. 0699/814 49 056. E-Mails an die Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10":

waldmuellerzentrum@chello.at.

o Allgemeine Informationen: Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10" (Kultur-Termine im "Waldmüller-Zentrum"): www.wien-favoriten.at

