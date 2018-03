Weltfußballer Lothar Matthäus kickt jetzt bei 11 Legends

Bamberg (ots) - Legende Lothar Matthäus wird offizielles Testimonial für das Fußballmanagergame 11 Legends

Lothar Matthäus, deutscher Rekordnationalspieler, zweifacher Weltfußballer des Jahres und Kapitän der Weltmeister-Mannschaft von 1990, ist eine Legende für sich. Jetzt präsentiert Lothar Matthäus als Testimonial ab Freitag, 15. März, offiziell das Fußballmanagergame 11 Legends von Upjers, Entwickler und Publisher von Onlinespielen. Fußballbegeisterte stellen im free-to-play Browsergame 11 Legends ihr Können als Fußballmanager unter Beweis.

Lothar Matthäus verstärkt die 11 Legends Experten als Werbebotschafter

Seine fußballerischen Leistungen haben Generationen für den Fußball begeistert und zu großen Karrieren inspiriert. Als Fußballerlegende ist er damit die richtige Persönlichkeit für das Browsergame 11 Legends, in dem sich alles um den großen Fußballertraum dreht. "Ich freue mich, 11Legends zu präsentieren. Fußball begeistert Menschen auf der ganzen Welt. Ein Fußballspiel im Internet ist eine tolle Möglichkeit, um Spaß zu haben und sich spielerisch als Fußballtrainer zu versuchen", sagt Lothar Matthäus.

Mit dem eigenen Fußballverein zur Legende aufsteigen

Ein motivierter Haufen von Kickern, eine Hand voll Geld und viel Leidenschaft - das sind die Elemente, aus denen die Spieler in 11 Legends einen eigenen Fußballverein entstehen lassen. In der Rolle eines ambitionierten Managers nehmen sie die Führung ihres eigenen Fußballclubs komplett selbst in die Hand. Das Trainingsprogramm jedes einzelnen Spielers kann dabei individuell festgelegt werden. Um ein effektives Einzeltraining zu gewährleisten, werden Trainer eingestellt. Die Partien werden in unterhaltsamen Live-Tickern präsentiert und spülen sowohl Geld in die Vereinskasse als auch Punkte auf das Spielerkonto. Alle Matches werden gegen die Teams anderer Spieler ausgetragen. Weitere Informationen zum Spiel finden sich auf http://de.upjers.com/11-legends.

Weiterführende Links:

http://de.upjers.com/11-legends http://www.lothar-matthaeus.com http://www.facebook.com/Upjers

Upjers:

Upjers (www.upjers.com), 2006 gegründet, ist einer der führenden Entwickler und Publisher von Browserspielen mit Firmensitz in Bamberg. Über 55 Millionen Spieler weltweit haben sich bereits für ein Spiel von Upjers registriert. Das abwechslungsreiche Portfolio umfasst Action-, Strategie- und Social Games gleichermaßen und bietet Spielspaß für alle in mehr als 26 Sprachen. Browsergames von Upjers treffen den Nerv der Zeit und bieten Motivation, Leidenschaft und Spannung auf hohem Niveau: Auszeichnungen wie "Browsergames des Jahres" und "MMO Of The Year" bestätigen das! Ob als Mitarbeiter oder als Teil der Community: Willkommen ist, wer Spiele liebt.

Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie unter company.upjers.com.

