Kulturverband 10: "Raumkoordinaten - Alles relativ?"

Bis 29.3.: Malerei, Foto und Architektur im "Domenig-Haus"

Wien (OTS) - Im Ausstellungprojekt "Raumkoordinaten - Alles relativ?" werden gewohnte Grenzen künstlerischer Techniken überwunden und es kommt zur innigen Verquickung von Malerei, Fotografie und Architektur. Die Symbiose dreier Kunstformen ermöglicht eine Überschreitung vertrauter räumlicher Ebenen und lässt eine neue Wirklichkeit in der "Galerie im Domenig-Haus" (10., Favoritenstraße 118, im 3. Stock) entstehen. Die frei zugängliche Vernissage am Montag, 18. März, startet um 18.00 Uhr. Bis Freitag, 29. März, bietet der "Kulturverband Favoriten" dem Publikum ein spannendes Kunsterlebnis. Offen sind die Galerieräume im "Domenig-Haus" am Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils im Zeitraum von 14.00 bis 17.00 Uhr. Der Eintritt ist gratis.

Verschiebung gewohnter Perspektiven - Neue Sichtweisen

An der Kunst-Schau "Raumkoordinaten - Alles relativ?" haben sich die Kreativen Natascha Auenhammer (Fotografie), Isabella Straus (Architektur), Gerhard Klocker (Architektur) und Ernst Zdrahal (Malerei) beteiligt. Galerie-Leiterin Gerti Hopf meint zu den Intentionen: "Ziel ist die Überlagerung und Vereinigung verschiedener Auseinandersetzungen mit den Begriffen Raum und Zeit und die daraus resultierende neue Realität des Räumlich-Zeitlichen in einem Projekt."

Aufgeschlossene Freunde zeitgenössischer Kunst sollen sich die Präsentation im dritten Stock des "Domenig-Hauses" auf keinen Fall entgehen lassen. Gerti Hopf verspricht: "Die künstlerisch aufgelöste Relation zwischen räumlichen und zeitlichen Standpunkten wird zur Anregung neuer Sichtweisen und zur Verschiebung gewohnter Perspektiven." Das musikalische Programm bei der Eröffnungsveranstaltung bestreitet die Gruppe "All' Arrabbiata". Mehr Informationen über das Projekt bekommen Interessierte von der Galerie-Leitung via E-Mail: domeniggalerie @ hotmail.com.

o Allgemeine Informationen: Kulturverband Favoriten - Galerie im Domenig-Haus: www.domeniggalerie.at

