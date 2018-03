EU-Programm "Kultur": 300 Prozent Rückflussquote für Österreich

3,5 Millionen Euro Förderung für 23 heimische Institutionen und Projekte. Kulturministerin Schmied: "Ergebnis zeigt die herausragende Qualität heimischer Kulturproduktion."

Wien (OTS/BMUKK) - Die Europäische Kommission veröffentlichte die heurigen Ergebnisse des EU-Programms "Kultur". Im Jahr 2013 erhalten demnach 23 österreichische Kulturorganisationen eine Förderung aus diesem Programm. Die Summe von mehr als 3,5 Millionen Euro entspricht einem Rückfluss von 300 Prozent. Damit liegt Österreich auch heuer wieder "im europäischen Spitzenfeld", wie Kulturministerin Claudia Schmied erfreut mitteilt.

"Das Ergebnis der letzten Ausschreibung in dieser Programmperiode zeigt einmal mehr die hohe Akzeptanz des Programms in Österreich und belegt die herausragende Qualität und Vernetzung der heimischen Kulturproduktion", so Ministerin Schmied. "Wir arbeiten daran, dass auch im künftigen Kulturprogramm "Kreatives Europa" diese Erfolgsgeschichte fortgesetzt wird."

Bei der Antragstellung erhalten heimische Kulturschaffende Unterstützung vom Cultural Contact Point Austria, einer Beratungsstelle des Kulturministeriums. Die inhaltliche Ausrichtung der geförderten Projekte umfasst das gesamte Spektrum des künstlerischen Schaffens. Besonders erfolgversprechend sind laut Ausschreibung Experimentierfreudigkeit und die Beschäftigung mit aktuellen Themen.

Zu den Empfängern der Förderung gehören die folgenden Einrichtungen:

danceWEB

((superar)) Verein zur Förderung des aktiven Musizierens

Ad libitum Konzertwerkstatt gGmbH

Kulturverein Time`s Up

EDUCULT Denken und Handeln im Kulturbereich

International Music and Media Centre (IMZ)

Eurozine - Gesellschaft zur Vernetzung von Kulturmedien mbH

European Federation of National Youth Orchestras

Das EU-Programm "Kultur" läuft von 2007 bis 2013 und ist mit einem Budget von 400 Millionen Euro ausgestattet. Gefördert werden Zusammenarbeit und Austausch von kulturellen Organisationen und Veranstaltern in ganz Europa sowie europaweite Netzwerke im Kulturbereich. 2013 werden europaweit insgesamt 185 Projekte unterstützt.

Alle Ergebnisse sind auf der Homepage der Exekutivagentur für Bildung, Audiovisuelles und Kultur abrufbar:

http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/index_en.php

