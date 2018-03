Verpflichtende Beratungen bei Scheidungen

Eltern müssen eine gerichtlich angeordnete Elternberatung in Anspruch nehmen. Auch jene, die sich einvernehmlich trennen. Das NÖ Hilfswerk bietet diese Beratungen an.

St. Pölten (OTS) - Scheidungen sind immer belastend. Kinder sind dabei meist die Leidtragenden. Diese Situation soll sich mit dem Familienrecht "Neu" ändern, das am 1. Februar 2013 in Kraft getreten ist. Alle Eltern minderjähriger Kinder müssen nun bei einer Scheidung eine gerichtlich angeordnete Elternberatung in Anspruch nehmen. Auch bei einer einvernehmlichen Trennung ist dies verpflichtend. Mutter und Vater sollen sich bewusst sein, welche Auswirkungen eine Scheidung bei Kindern haben kann. Vor Gericht müssen beide Elternteile eine Bestätigung vorweisen, die die Teilnahme versichert.

Der Gesetzgeber schreibt nicht explizit Einzelberatungen vor, auch Gruppenberatungen sind möglich. Qualität ist jedoch gerade in diesem Bereich immens wichtig. Deswegen empfiehlt das NÖ Hilfswerk den Eltern, gemeinsam eine Elternberatung in Anspruch zu nehmen - zum Wohle ihrer Kinder. Das NÖ Hilfswerk bietet in den zehn Zentren für Beratung & Begleitung individuell angepasste Elternberatungen an. Kostenpunkt: 60 Euro. Termine können ganz flexibel direkt in den Zentren für Beratung & Begleitung ausgemacht werden.

Vielfältige Unterstützung bei Scheidung

Das NÖ Hilfswerk unterstützt Eltern und Kinder mit vielfältigen Angeboten, um mit der Situation einer Scheidung oder Trennung besser umgehen zu können.

*Eltern-, Erziehungs- und Scheidungsberatung in Form einer Einzelberatung

*Gruppen für Kinder, deren Eltern sich getrennt haben: Hier können Kinder gemeinsam die Trennungssituation aufarbeiten - mit Unterstützung einer/s Psychologin/Psychologen

*Begleitendes Besuchsrecht: Hier können nicht obsorgeberechtigte Eltern ihr Besuchsrecht an einem neutralen Ort mit Begleitung einer/s Psychologin/Psychologen wahrnehmen. Diese Begleitung gibt sowohl Eltern als auch Kindern Sicherheit im Umgang miteinander.

Die Zentren für Beratung & Begleitung gibt es in Amstetten, St. Pölten, Korneuburg, Gänserndorf, Zwettl, Krems, Mödling, Schwechat, Baden und Wiener Neustadt. Kontakt & Infos unter www.hilfswerk.at.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Elisabeth Schreiner, NÖ Hilfswerk, Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 02742/249-1121

elisabeth.schreiner @ noe.hilfswerk.at