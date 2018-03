NEXTCOMIC-Festival 2013 - NEXTCOMIC GOES MUSIC

Vom 21. März bis 28. März 2013, Eröffnung am 21.3.2013, 16:00 Uhr OK Offenes Kulturhaus OÖ

Linz (OTS) - Das zum fünften Mal stattfindende NEXTCOMIC-Festival widmet sich dem Thema "Comics und Musik", mitsamt Überschneidungen der beiden Genres - unter dem Titel: "NEXTCOMIC goes Music". Das mag jetzt beim Comicartist beginnen, der selbst eine Band hat oder DJ ist, Plattencover entworfen hat oder Comicgeschichten zum Thema "Musik" publiziert hat, bis zu speziell gestalteten Ausstellungen zum Thema, Vorträgen, Workshops und einer Nightline mit Live-Musik und -Zeichnen - alles bei freiem Eintritt (außer AEC).

Die Eröffnung findet am 21.3., 16 h, Moviesaal 1, im OK statt, danach Führung durch die Ausstellungen im OÖ. Kulturquartier. Am 24.3., dem NEXTCOMIC-Suuupersonntag, wird im Ursulinensaal des OÖ. Kulturquartiers gefeiert: neben Präsentationstischen, Workshops für Kinder (Comiczeichnen und Tanzen), Comic-Büchertischen, Verkaufstischen und vielen Vorträgen wird es auch Signierstunden geben. Eine spezielle Nightline wird für weitere Überschneidungen zum Thema sorgen: Solaris-Festival-Eröffnungsparty am 21.3., ab 22h, OK Mediendeck, mit DJ Skero (Texta) und DJs von commandyoursoul. Skero, bekannt durch seinen Charthit "Kabinenparty", und einer der ersten Graffiti-Artists Österreichs, wird ebenfalls eine Ausstellung mit einer gesprühten Wand präsentieren. Am 22.3. werden neben dem Livekonzert von Flip & Average Comickünstler des Festivals live zeichnen, am 23.3. werden Comicartists zu Djs. Die Ausstellungen finden im AEC, Stifterhaus, Wissensturm, OÖ. Kulturquartier, Stifterhaus und vielen weiteren Orten in Linz, sowie im MKH Wels statt.

Gäste des Festivals: Nicolas Mahler, Rudi Klein, die deutsche Mangazeichnerin Alexandra Völker, Mikkel Sommer (DK), Jay Wright/David Biskup (GB), Felix Pestemer (D), Skero, Elektrika (SRB), Jul Gordon (D), tonto (Graz), Le Monde diplomatique (F), Florian Satzinger, uvm.

Die Kunstform Comic ist in ständiger Bewegung und Weiterentwicklung: Das NEXTCOMIC-Festival bietet einen aktuellen Einblick neuester Strömungen aus diesem Universum und wünscht den BesucherInnen inspirierende Momente und neue grafische Abenteuer!

www.nextcomic.org

Pressekonferenz: NEXTCOMIC-Festival 2013



Datum: 18.3.2013, um 11:00 Uhr



Ort:

OÖ. Presseclub _ Uhof Kulturquartier OÖ

OK-Platz 1, 4020 Linz



Kunstverein lin_c

Kurator, Organisation Christian Wellmann

wellwell @ gmx.at, Tel.: +43 650 811 43 96