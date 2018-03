Schon wieder eine "Reform" auf unserem Rücken!

ÖVP will 10% des Kapitals der Pensionskassenopfer in den geförderten Wohnbau stecken

Wien (OTS) - Durch eine in Europa einzigartige Lobbyisierung der Unternehmen hat man in den Neunzigerjahren die Betriebspensionen hinter dem Rücken der Betroffenen in das österreichische Pensionskassensystem verschoben. Man hat damals die wohlerworbenen Pensionsansprüche auf unrealistischen Zinserwartungen in der Zukunft aufgebaut und damit den Unternehmen Milliarden erspart, den Dienstnehmern hingegen Pensionsverluste von bis über 50% beschert. Nun will die ÖVP offensichtlich wieder ein Wahlzuckerl auf dem Rücken der geschädigten Pensionskassenopfer starten. Und das Finanzministerium will das Thema "rasch angehen" (Kurier v.14.März). Da müssen alle Alarmglocken läuten!

Veranlagungen der Pensionskassen im geförderten Wohnbau können nur dann akzeptiert werden, wenn diese Veranlagungen, und zwar mündelsicher(!), mehr als die uns seinerzeit aufgezwungenen Rechenzinsen an Ertrag bringen. Jede andere Variante ist strikt abzulehnen. Oder will die ÖVP wirklich Wahlwerbung auf Kosten von fast einer Million Betroffener machen?

Rückfragen & Kontakt:

Günter Braun, Pressesprecher des PEKABE - Schutzverband der Pensionskassenberechtigten

Mailto: pressesprecher @ pekabe.at

Tel. 0699 - 111 58 699