Heeres-Minister startet Rekruten-Befragung

Alle 11.800 Grundwehrdiener bekommen ab heute Fragebogen. "Ich will wissen, wo der Schuh drückt"

Wien (OTS) - Im Interview mit der Tageszeitung "Heute" (Freitag-Ausgabe) kündigt der neue Verteidigungsminister Gerald Klug (SP), eine große Befragung aller Rekruten und "Heeres-Zeugnisse" an. "Ich weiß, wie es ist, wenn man gegen die Zeit läuft", sagt Hobbyläufer Klug. Bis Juni will der 44-Jährige mit Experten Vorschläge zur Heeresreform erarbeiten und den Zeitplan dabei strikt einhalten. Er will per Fragebogen alle (!) 11.800 Grundwehrdiener an der Heeres-Reform teilhaben lassen.

Klug: "Wir binden die Rekruten in den Prozess ein. Ich will wissen, wo der Schuh drückt." Noch am Donnerstag erging der Auftrag an die Kommanden, den Rekruten folgende Frage zu stellen: "Welche Ideen haben Sie zur Attraktivierung des Grundwehrdienstes".

Fünf Punkte sollen die Rekruten maximal nennen, anonym. Nur in welchem Monat sie sich befinden, soll dabei stehen. Ergebnisse erwartet Klug in zwei Wochen.

Zur Reduktion der Leerläufe sagt Klug zu "Heute": "Ziel ist, dass wir Vorkenntnisse ideal einsetzen. Warum soll es nicht beim Heer weitere Spezialisierung geben? Und darüber einen geeigneten Nachweis vom Bundesheer, etwa mit einem Zeugnis?"

