Direktor des TAB Boards International zu besuchen Österreich

(PRN) - - Michele Fishman trifft sich mit Franchise-Interessenten in Österreich

Denver (ots/PRNewswire) - Michele Fishman, Vizepräsidentin für internationale Entwicklung des TAB Boards International, Inc., wird vom 1. April bis zum 17. April in Österreich sein. Der Zweck ihres Besuchs ist es, sich mit potenziellen TAB Master Franchise-Besitzern für Österreich zu treffen.

"Nach einer ausgiebigen Reise durch Österreich, habe ich ein wunderbares Verständnis für dieses Land gewonnen und es war ein Traum von mir zu sehen, dass TAB dort angelangt. Das TAB-System hat einen großen Einfluss in vielen Ländern gehabt und ich weiß, es wird ebenso eine belebende Ergänzung der österreichischen Wirtschaft sein. Österreichische Klein- und mittelständische Unternehmen werden in hohem Maße von den strategischen Programmen der Rechenschaftspflicht und Peer-Beratung profitieren, welche das TAB-System anbietet. Ich freue mich auf die richtige Gesellschaft oder Gesellschaften, die ein Unternehmen aufbauen wollen, die TAB's wertvollen Markenhilfsmittel und -methoden anwenden werden, um Unternehmern in Österreich zu helfen."

Thomas Grutzeck, TAB Master Franchise-Miteigentümer für Norddeutschland, weiß aus erster Hand die Vorteile, die TAB zu einheimischen Unternehmen in der Region bringt. "TAB bietet Geschäftseigentümern einen Kreis von Menschen, die die gleichen Probleme lösen müssen und vor den gleichen Herausforderungen stehen; und gemeinsam hilft man sich gegenseitig, indem Beratung der realen Welt angeboten wird."

TAB ist derzeit in sieben Ländern in Betrieb und bringt Gruppen von nicht-konkurrierenden Geschäftsinhabern zusammen, die sich monatlich treffen, sich gegenseitig zu helfen wichtige Entscheidungen zu treffen. Bei jedem Treffen, unter der Leitung eines zertifizierten TAB-Vermittlers, wird in eine vertrauliche Ideenschmieden-Atmosphäre durchgeführt. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 haben mehr als 6.000 Unternehmen von TAB-Dienstleistungen profitiert.

Um ein Interview mit Michele Fishman während ihres Österreichbesuchs zu planen, kontaktieren sie bitte Frau Fishman direkt unter +1-303-839-1200 ext. 115 oder mfishman @ TABboards.com

TAB Boards International, Inc.de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@614a67fcTAB Boards International, Inc. ist ein exklusives, auf Mitgliedschaft basierende Organisation, die Geschäftseigentümern dabei hilft Profitabilität, Produktivität und persönliche Erfüllung durch Forschungsbeiträge und private Business-Coaching zu erreichen. Durch eine Plattform von Wissen und Orientierung liefert TAB reale Welt-Beratung, so dass Geschäftseigentümer sich weiterhin auf das Wesentliche konzentrieren können. Mit Hauptsitz in Denver, Colorado, hat TAB Geschäftseigentümern seit 1990 dabei geholfen, erfolgreich zu sein. Für weitere Informationen besuchen sie www.TheAlternativeBoard.com.



Kontakt:de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@5bf1034aRachel Moore Social Media & PR Spezialist The Alternative Board +1-303-839-1200 ext. 158 RMoore @ TABboards.com

Web site: http://www.tabboards.com/

http://www.TheAlternativeBoard.com/