Die europäische Shared-Services- und Outsourcing-Excellence-Preisverleihung 2013

London (ots/PRNewswire) - Das Shared Services & Outsourcing Network (SSON), die grösste und etablierteste Fachgemeinschaft im Shared-Services- und Outsourcing-Bereich [http://ssonetwork.com/?mac-SSOWEU_PR1], gab heute nähere Einzelheiten zu ihrer Shared-Services- und Outsourcing-Excellence-Preisverleihung (Shared Services and Outsourcing Excellence Awards) bekannt.

Im Zuge der jährlich stattfindenden SSON-Preisverleihung für herausragende Leistungen im Shared-Services-Bereich werden firmeninterne und ausgelagerte Shared Services ausgezeichnet und gefördert, die sich in der Praxis als besonders erfolgreich erwiesen haben. Die Auszeichnungen gelten in der gesamten Branche als Massstab für vorbildliches Vorgehen und Geschäftsgebaren. Eine Jury mit ausgewiesener Expertise in den Bereichen Kundendienst, Kulturbildung, Kommunikation, Wertschöpfung sowie Verbesserung und Innovation wird über die Vergabe der Preise entscheiden.

Zu den diesjährigen Preisrichtern zählen:

Philip Whelan, Geschäftsführer - BSC Europe, BP

Lynda Atherton-Miles, Leiter der Shared-Services-Entwicklung, Alliance Boots

George Connell, VP Strategy - Finanzwesen, Shell

Lisa Hooley, VP EMEA - Shared Services, SPX

Chris Gunning, Vice President - Finanzwesen und globale Shared Services, Unisys

Jacek Levernes, VP GBS, HP

Fraser Kirk, Leiter der europäischen HR Shared Services, Coca Cola Enterprises

Im Zuge der jährlich vergebenen SSON Excellence Awards haben Fachleute aus dem Shared-Services- und Outsourcing-Bereich die Chance, Preise für herausragende betriebliche Leistungen und Initiativen in fünf verschiedenen Kategorien zu erhalten:

Herausragende Leistungen - Verbesserung & Innovation [http://www.iqpc.com/uploadedFiles/EventRedesign/UK/2013/May/11114007/Assets/Application-ExcellenceInImprovementandInnovation.doc]

Herausragende Leistungen - Kundendienst [http://www.iqpc.com/uploadedFiles/EventRedesign/UK/2013/May/11114007/Assets/Application-ExcellenceInCustomerService.doc]

Herausragende Leistungen -Wertschöpfung [http://www.iqpc.com/uploadedFiles/EventRedesign/UK/2013/May/11114007/Assets/Application-ExcellenceInValueCreation.doc]

Herausragende Leistungen - Personal & Kommunikation [http://www.iqpc.com/uploadedFiles/EventRedesign/UK/2013/May/11114007/Assets/Application-ExcellenceInPeopleandCommunication.doc]

Herausragende Leistungen - Kulturbildung [http://www.iqpc.com/uploadedFiles/EventRedesign/UK/2013/May/11114007/Assets/Application-ExcellenceInCultureCreation.doc]

Zu den bisherigen Preisträgern aus der europäischen Region zählen:

HP, Lafarge, Microsoft, IBM, Post NL, Shell und Specsavers.

Wir weisen darauf hin, dass die Anmeldefrist bereits in einem Monat abläuft - also gehen Sie auf Nummer sicher und melden Sie sich noch heute an!

Wichtige Informationen für Teilnehmer:

Bewerbungsfrist der europäischen Shared-Services- und Outsourcing-Excellence-Preisverleihung:

Freitag, 5. April 2013

Die Preisträger werden auf einer Siegerehrung bekannt gegeben, die am Mittwoch, den 22. Mai 2013 im Zuge der 13. jährlichen europäischen Shared-Services- & Outsourcing-Woche in Prag stattfinden wird.

Um an der Preisverleihung teilzunehmen, klicken Sie auf die oben beschriebenen Kategorien oder besuchen Sie:

http://www.ssoweek.com/awards

Kontakt: Emma Parker +44(0)20-7368-9823 emma.parker@ssonetwork.com