Niederösterreich sucht neue Weinköniginnen

Bewerbungsfrist endet am 9. April

St. Pölten (OTS) - St. Pölten, 13. März 2013 (aiz.info). - Das Amt der Weinkönigin ist begehrt und hat vor allem durch das professionelle Auftreten der Repräsentantinnen der vergangenen Jahre weiter an Ansehen gewonnen. Mehr denn je wird eine Weinkönigin als sympathische Fachfrau wahrgenommen, die viel über den Rebensaft weiß und dazu auch kompetent und redegewandt Stellung beziehen kann. Die Anforderungen an diese wichtigen Botschafterinnen des niederösterreichischen Weines sind anspruchsvoll und vielfältig. So ist es ihre Aufgabe mit fundiertem Wissen über das Produkt, seine Qualitäten, den Genusswert und vieles mehr modern und zeitgemäß zu informieren. Schließlich sind die Weinkönigin und ihre Stellvertreterinnen Botschafterinnen des traditionsreichen Weinbaus ebenso wie der modernen Weinkultur.

Voraussetzungen für die Bewerbung: Starke Verbundenheit mit NÖ Wein

Die wichtigste Vorrausetzung für die Bewerbung ist eine starke Verbundenheit mit dem Wein - etwa durch eine entsprechende Berufsausbildung oder eine familiäre Bindung zu einem niederösterreichischen Winzerbetrieb. Ist man zudem zwischen 18 und 25 Jahre jung, unverheiratet und verfügt über genügend Wissen um die Kultur von Rebe und Wein, steht einer Kandidatur nicht mehr viel im Weg. Wichtig ist allerdings auch, dass man bereit ist, ausreichend Zeit für die ehrenvollen Aufgaben als Weinkönigin zu reservieren. Viele Termine verlangen vollen Einsatz und großes Engagement. Auch wenn die Aufgabe ehrenamtlicher Natur ist, gibt es die Möglichkeit, Reiserechnungen und Kilometergeld zu stellen. Für die Auserwählten sind aber letztlich die Erfahrungen und Begegnungen mit prominenten und interessanten Menschen während ihrer Amtszeit im Grunde genommen unbezahlbar. Eine Weinkönigin besucht viele Feste und Veranstaltungen rund um dieses Produkt - Kontaktfreude und eine gewisse Redegewandtheit sind daher eine der wichtigsten Eigenschaften der Regentinnen.

Wahltermin im Mai - Anmeldung bis 9. April notwendig

Für alle die sich angesprochen fühlen: Zur Teilnahme an der Wahl im Mai ist eine Anmeldung spätestens bis Dienstag, 09.04.2013, beim Weinbauverband NÖ erforderlich. Nach erfolgter Anmeldung erhalten alle Damen nähere Unterlagen zugesendet. Ein kurzes Informationsgespräch in Krems beziehungsweise St. Pölten ist vor der eigentlichen Wahl vorgesehen.

office@wbv.lk-noe.at.

