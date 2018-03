Die Wahrheit über Botarin

Wien (OTS) - Die sanfte Alternative zu Botox - diese Aussage war es, die die Marke Botarin unter Beschuss brachte. Mit dem Ergebnis, dass ein Vergleich mit Botox zukünftig unterlassen werden müsse, sonst drohe eine Strafe. Aber was steckt wirklich hinter Botarin?

Durch Studien als erwiesen gilt: Bereits 28 Tage nach der ersten Anwendung sind Verbesserungen des Hautbildes sichtbar. Also tatsächlich ein Anti-Aging-Effekt der besonderen Sorte? "Wir waren lediglich blauäugig und naiv, was die Beschreibung der herausragenden Wirkung betrifft", bedauert Georg Brandstätter, der Mann hinter Botarin. "Leider wurde durch eine unbedachte Aussage in der Werbung gleich unsere gesamte Marke diffamiert. Aber niemand konnte die Qualität unseres Produktes herabsetzen!"

Qualität oder Geld zurück

Einige Tausend treue Botarin-Kundinnen können nicht irren: Der Erfolg der Anti-Aging-Produkte ist laut Anwen-derinnen überraschend schnell sichtbar und spürbar! "Damit die Qualität für alle Interessierten überprüfbar ist, haben wir ein besonderes Angebot: die Geld-zurück-Garantie, falls nicht die gewünschte Wirkung eintritt."

Anti-Aging zum Probieren

Am besten über das Web oder in der Apotheke das Anti-Aging-Angebot nutzen. "Bei Unzufriedenheit einfach Creme retourschicken und Geld zurückbekommen", erklärt Georg Brandstätter das Prinzip der neuen Aktion. Morgens und abends ein Monat hindurch angewendet, wird die Anti-Aging-Rezeptur der Creme Wirkung zeigen - bei Botarin ist man davon überzeugt. Probieren Sie es aus, denn Botarin ist weit mehr als eine sanfte Alternative!

Interview:

Frau Mag. Ulrike Mayr, Stadtapotheke Gleisdorf, im Interview:

Frau Mag. Mayr, was halten Sie von Botarin?

Ich habe Botarin als gute Marke kennengelernt, die sich seit Anfang an großer Beliebtheit erfreute. Durch eine ungeschickte Werbebotschaft, die sie in die Nähe von Botox rückte, geriet Botarin in Verruf. Das empfinde ich persönlich als äußerst bedauerlich. Denn die Qualität ist unbestreitbar gegeben.

Wie kommt Botarin bei der Kundschaft an?

Es herrscht eine hohe Kundentreue gegenüber Botarin - wer einmal kauft, ist rasch überzeugt. Und auch die Aktion Geld zurück bei Unzufriedenheit mit dem Produkt macht deutlich: Qualität ist hier nachweisbar. Die ge-samte Marke Botarin verdient, in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen zu werden - das Zusammenspiel der hochwertigen Wirkstoffe sorgt für überzeugende Anti-Aging-Wirkung!

