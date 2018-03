NEWS veröffentlicht geheime E-Mails zu Salzburger Finanzaffäre

VIP-Einladungen von Banken und Firmen für Finanzreferentin Rathgeber: Champions League, Masters of Dirt & Co

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin NEWS veröffentlicht in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe E-Mails, die an die langjährige Salzburger Finanzreferentin Monika Rathgeber gerichtet waren. Es geht dabei um VIP-Einladungen zu exklusiven Events.

Unter den Einladern war etwa die Bank Austria, die mit dem Land Salzburg in reger Geschäftsbeziehung stand. So lud man Rathgeber etwa zum Champions-League-Schlager Bayern München gegen AC Milan samt Besuch "im a la carte Restaurant" ein. Bei einer weiteren Einladung ging es um einen mehrtätigen Aufenthalt in einem Wiener Luxushotel. Zitat: "Seid während Eures Aufenthalts unser Gast und lasst Euch verwöhnen." Absender der Mails waren Bank-Manager aus dem Bereich Treasury Sales. UniCredit erklärte gegenüber NEWS, dass der Mutterkonzern Champions-League-Sponsor sei und daher ein Kartenkontingent zur Verfügung stehe, das an "interessierte Kunden" vergeben werde.

Den absoluten Vogel in Sachen Einladungen schoss das Salzburger Messezentrum ab, das unter anderem zum Event "Masters of Dirt" einlud. Gegenüber NEWS erklärt das Unternehmen: "Die Loge der Gesellschafter war überbucht, weswegen Frau Rathgeber auf Karten der Messezentrum Salzburg GmbH zurückgegriffen hat bzw. sie von uns eingeladen wurde."

