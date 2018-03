ORF Ö1-Mittagsjournal / Mittwoch, 13.Mär 2013 12:00.00

Funkhaus Wien (OTS/Radio) - Rom: Kurzeinstieg vor Sixtinischer Kapelle - ModGespräch mit Barbara Ladinser

Wetter - Rainer Schultheis

Rom: Stimmung am Petersplatz - Brigitte Krautgartner

JP Hinweis: Ein neuer Papst - letzte Chance für die Kirche - Hubert Arnim-Ellissen

GB: Vorhaben in Syrien - Bettina Madlener

Reportage Flüchtlingslager

Reportage Flüchtlingslager in Syrien - Ulrich Leidholdt / ARD

FPÖ Präsidium - Eva Haslinger

Kärnten: PK FPK-Ragger - Martina Steiner

Ermittlungen gegen Ragger - Barbara Reichmann

ÖVP zu Familie u. leistbares Wohnen - Andreas Jölli Wahlrechtsreform im Innenausschuss - Stefan Kappacher

D: 10 Jahre "Agenda 2010" - Peter Fritz

Ungarn: Orban will staatliches Finanzierungssystem aufbauen - Barbara Battisti

Kurs der BAWAG - Ellen Lemberger

Bundespräsident Fischer in Zentralasien - Markus Müller WHO-Bericht zu Gesundheit in Europa - Martin Haidinger

Pollensaison 2013 - Gudrun Stindl

ALMA (Verbundteleskop aus 66 Antennen!) geht in Chile in Betrieb -Barbara Daser

12 Jahre in Ö - trotzdem keine Staatsbürgerschaft - Robert Schuler 10 Jahre Wiener Albertina - Gernot Zimmermann

Wetter - Rainer Schultheis

Nachrichten - Alexander Jonach

Englische Nachrichten - Julia Barnes

Französische Nachrichten - Elisabeth Kervarrec

Moderation: Hubert Arnim-Ellissen

Regie: Agathe Zupan

Rückfragen & Kontakt:

Produktion Ö1-Journale

Tel +431/50101 18447